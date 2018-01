Ontinyent programa este trimestre cuatro funciones infantiles

El musical El Gato con Botas será la primera cita del ciclo de teatro familiar que el Ayuntamiento de Ontinyent inicia dentro de su programación cultural para los primeros meses del año. El próximo domingo 4 de febrero, a partir de las seis de la tarde, la Sala Gomis acogerá esta producción que tiene como protagonista al conocido personaje de los cuentos infantiles, informaron ayer.

El concejal de Cultura, Alex Borrell, remarcó lo importante que es «transmitir la cultura del teatro y la música a las generaciones más pequeñas, por eso desde el Ayuntamiento de Ontinyent hemos querido que tengan su espacio» y esta versión de El Gato con Botas inicia un ciclo de teatro familiar que continuará con Amour (10 de febrero), Kiti Kraft (4 de marzo) y Moby Dick (15 de abril), avanzó el concejal.

En El Gato con Botas, el público asistente se verá transportado al reino de Olat, donde todos son felices y se complacen con la estima del rey y, su hija, la princesa Paula, pero cuando un día el temible pirata Dragut irrumpe en la fortaleza secuestrando al rey, todo el mundo queda desconsolado. Pronto aparecerá el Gato, un fantástico personaje lleno de optimismo que enseñará a todos los vecinos de Olat que con un poco de ingenio y astucia es posible hacer frente a cualquier problema. Las entradas están disponibles al precio de 6 euros, 5 con descuento, en la web de Caixa Ontinyent, la Sala Gomis, el teléfono 96 291 05 16 y en la taquilla una hora antes de la obra.

Por otro lado, cabe recordar que la programación del IV Circuito Café Teatro de Ontinyent arrancará el 8 de febrero con el espectáculo No es por mí, es por ti, de Rafa Alarcón en el restaurante Aitana. Seguirá el 22 de febrero con Patricia Sornosa y Desaparezca de aquí, en el restaurante Monterrey. El 8 de marzo Pablo de los Reyes ofrecerá su No soy freaky, pero lo intento, y el 22 de marzo Sil de Castro actuará en el Tinell de Calabuig con Estamos jugando, no te olvides. El 5 de abril será turno para Pablo Carrascosa y Lo que te ronqué mientras te hacías la dormida, en el restaurante El Taulell; y el 26 de abril Càrol Tomás y su Pensat i Fet tienen cita en la Sociedad de Festers con cena a cargo de Casa Seguí. Por último, el 10 de mayo Diego Varea hablará de las Siete etapas en el restaurante Paixixi, y Las Mosquitas Muertas pondrán en escena Entre las piernas en el bar Jauja. Esta serie de espectáculos, todos a partir de las once de la noche, tendrán como colofón la actuación de Luis Piedrahita el 14 de junio en el teatro Echegaray, con Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas, informaron ayer.