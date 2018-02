Compromís denuncia nuevos atrasos en la línea Xàtiva-Alcoi

Compromís per la Vall d'Albaida ha denunciado que el tren Xàtiva-Alcoi se verá perjudicado por la puesta en marcha del AVE entre Valencia-Castelló, que ha recibido muchas críticas por la lentitud y la saturación de la vía.

El portavoz comarcal Nicolau Calabuig ha explicado que Renfe ha trasladado a la línea de cercanías Valencia-Caudiel los trenes de la serie que hasta ahora circulaban por la línea Xàtiva-Alcoi porque disponen de un sistema de seguridad necesario para transitar de manera compatible con el AVE Valencia-Madrid. De este modo, los trenes que ahora unirán Valencia con Alcoi, según ha asegurado Calabuig, serán los de aquella línea, más antiguos y lentos, que llegarán a acumular retrasos de unos veinte minutos en más del 70% de los trayectos.

Además, la calidad del servicio también empeorará, según Calabuig, "puesto que estos trenes tienen asientos para servicios de cercanía y no para distancias medianas de más de dos horas cómo es el caso, no están muy insonorizados y, el que es más grave, no están adaptados para personas con movilidad reducida". En definitiva, agrega el portavoz, "son vehículos que están totalmente obsoletos para el siglo XXI". Calabuig ha anunciado que Compromís presentará una pregunta al gobierno español a través del diputado Joan Baldoví para denunciar "esta nueva injusticia, este nuevo engaño a la gente de nuestra comarca por parte del gobierno de Rajoy".

El Ministerio de Fomento ha anunciado una inversión de 22 millones para modernizar la línea en el nuevo Plan de Cercanías 2018-2025.