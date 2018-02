El gerente del Salón Bañuls afirma que el desalojo depende aún de dos recursos

El gerente del Salón Bañuls de Benigànim, Juan Sempere Bañuls, asegura que la orden de desalojo y la fecha del lanzamiento del local fijada para el 29 de mayo de este año «es provisional y está condicionada a la resolución de la oposición formulada por Salón Bañuls». Sempere niega que la sentencia de la Audiencia Provincial que resuelve el conflicto entre él y su hermana María del Carmen sea firme y asegura que está recurrida ante el Tribunal Supremo.

El administrador del negocio dedicado a la celebración de banquetes formula estas afirmaciones tras la información publicada el pasado sábado, 27 de enero, en Levante-EMV, que se hacía eco de la resolución judicial que ordenaba el desalojo en 30 días del Salón Bañuls y, en caso de incumplimiento, fijaba el lanzamiento el próximo 29 de mayo.

A este respecto, el gerente, en un escrito en el que apela al derecho de rectificación, señala que el juzgado de Ontinyent «no ha dictado ninguna sentencia» y que lo que ha dictado es «un auto de ejecución provisional de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de València el 6 de marzo de 2017», una sentencia que «no es firme y está recurrida ante la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo» por Salón Bañuls, por lo que hasta que el Alto Tribunal «no dicte sentencia, el litigio de Salón Bañuls no estará cerrado».

El escrito de Juan Sempere añade que «la orden de desalojo y subsidiaria fecha de lanzamiento, fijada para el 29 de mayo en un decreto judicial, también es provisional y está condicionada a la resolución de la oposición formulada por Salón Bañuls» el pasado 26 de enero. Manifiesta que el cierre del local el 29 de mayo de 2018 «no se ajusta a la realidad», ya que «el Juzgado de Ontinyent tendrá que resolver, previamente, la oposición formulada por Salón Bañuls SL a la ejecución provisional de la sentencia de apelación solicitada por Mª Carmen Sempere, atendida la circunstancia de la existencia de un recurso de casación interpuesto por la propia mercantil y que está pendiente de resolución». «Para que el Juzgado de Ontinyent acuerde el desalojo definitivo del inmueble en fecha 29 de mayo, Mª Carmen Sempere deberá ofrecer previamente una caución o garantía económica adecuada y suficiente para responder de los eventuales perjuicios que dicho desalojo pueda ocasionar a Salón Bañuls SL si prosperara el mencionado recurso de casación ante el Tribunal Supremo», agrega el gerente del negocio de Benigànim.

Niega irregularidades contables

En este sentido, Juan Sempere manifiesta que «nunca ha existido ninguna irregularidad contable ni ha faltado dinero en el salón de banquetes y, mucho menos me he quedado ninguna parte de beneficios. Me reservo las acciones penales oportunas contra la señora Sempere por un presunto delito de injurias y calumnias, ante las falsas acusaciones que ha vertido». Y añade que su hermana, «como socia de la mercantil Salón Bañuls SL, siempre ha tenido acceso a las cuentas de la misma, tal y como acreditan las actas de las diversas juntas celebradas». El administrador niega que «desahuciara a su hermana del negocio. La señora Sempere trabajaba en Salón Bañuls como trabajadora autónoma y fue ella la que, por decisión propia, causó baja voluntaria en el negocio hace años, sin que hasta la fecha haya dado explicación alguna».

El administrador de Salón Bañuls asevera que para que el juzgado de Ontinyent acuerde el desalojo definitivo su hermana «deberá ofrecer previamente una caución o garantía económica adecuada y suficiente para responder a los eventuales perjuicios que dicho desalojo pueda ocasionar a Salón Bañuls si prosperara el mencionado recurso de casación ante el Supremo».