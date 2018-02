El Síndic reprende a Ontinyent por vetar el acceso a la piscina a un usuario

El Síndic de Greuges ha reprendido al Ayuntamiento de Ontinyent por prohibir la entrada a la piscina municipal cubierta y reclama al consistorio que permita al hombre acceder a la instalación, así como utilizar la piscina. Al hombre se le ha vetado la entrada a la piscina por causar unos incidentes, aplicando la empresa concesionaria del servicio el derecho de admisión, pero Cholbi afirma que este derecho no puede aplicarse de forma indefinida, por lo que pide la readmisión del usuario.

El cliente presentó en septiembre del año pasado una queja ante el Síndic de Greuges exponiendo su caso „la prohibición a acceder a la piscina cubierta„ y manifestando que «no me han querido cobrar la cuota y por el momento no me dejan entrar» en la instalación. Ante ello, José Cholbi solicitó información al ayuntamiento, que remitió un informe „redactado por la empresa que gestiona el servicio„ en el que señalaba que la instalación es gestionada por una empresa privada y que ésta y ante «una sucesión de incidentes» provocados por el usuario, en los que «su actitud siempre ha sido inadecuada, intimidatoria y agresiva con el personal que trabaja en la instalación, la normativa de la misma e incluso puntualmente con algunos usuarios de la misma», ha decidido «aplicar el derecho de admisión sobre su persona», prohibiéndole la entrada al usuario de la queja.

El Síndic determina que la empresa concesionaria del servicio de la piscina puede impedir el acceso, aplicando el derecho de admisión, de manera puntual y «tantas veces como las personas manifiesten comportamientos violentos o molesten a otros usuarios», pero remarca que no se puede impedir el acceso a la instalación «de forma indefinida». Subraya, además, que aunque la piscina cubierta está gestionada por una empresa privada, es una instalación municipal.



Infracciones y sanciones

Cholbi apunta que, ante las molestias o incidentes que puedan ocasionar los usuarios, se pueden fijar infracciones y sanciones para reprender esas acciones inadecuadas de los clientes. E insiste en que el derecho de admisión puede aplicarse cada vez que se produzca el incidente, pero que «el ejercicio del derecho de admisión no puede llevarse a cabo de tal forma que implique una prohibición indefinida en el tiempo» a entrar en la piscina cubierta, «que, recordemos, es una instalación deportiva de titularidad municipal», recalca. También añade que todos los ciudadanos tiene «igual derecho a la utilización de los servicios públicos locales, sin discriminación».

Por ello, y tratándose de una instalación pública municipal, el Síndic de Greuges insta al Ayuntamiento de Ontinyent a que permita al usuario que ha presentado la queja, el acceso y la utilización de la piscina cubierta, sin que ello suponga que en caso de infracciones o incidentes se le apliquen sanciones o el derecho de admisión de manera puntual.