BOMBES, VÍCTIMES I MEMÒRIA

el proper dilluns es compleixen 79 anys del criminal i horrible bombardeig de l'estació de Xàtiva per l'aviació feixista italiana sota les ordres del sublevat Franco. Aquell diumenge, 12 de febrer del 1939, poc abans del migdia, 5 bombarders Savoia-Marchetti SM 79, procedents de la base de Mallorca, llançaven vint bombes de 250 kg al pas d'un tren carregat de soldats en retirada. Els projectils segaren la vida de molts soldats i també de població civil, homes, dones i xiquets. En total, prop de 150 morts i més de 300 ferits. Mort i destrucció en un acte gratuït, sense cap sentit bèl·lic, ja que el desenllaç de la guerra era imminent. Tanmateix, aqueix infern de foc i sang tenia un sentit polític clar: atemorir als futurs vençuts, alliçonar en la por a la població per tal de facilitar la "victoria", amansir a les persones que havien lluitat pels ideals republicans per tal d'acallar el rebuig al règim feixista que s'aveïnava.

Famílies destrossades que, en molts casos, van tardar a conéixer la dissort dels seus membres i silenci, molt de silenci, carretades de silenci per imposar la desmemòria. Tanmateix, els testimonis directes mai no van oblidar, ja que les esborronadores imatges del bombardeig se'ls van quedar enregistrades per sempre. Tot i això, la fi del franquisme i la instauració del règim actual no va significar un impuls a l'estudi i coneixement dels fets. Com va dir E. Galeano «la dictadura militar, miedo de escuchar, miedo de decir, nos convirtió en sordomudos. Ahora la democracia que tiene miedo de recordar, nos enferma de amnesia; pero no se necesita ser Sigmund Freud para saber que no hay alfombra que pueda ocultar la basura de la memoria». Així, vam haver d'esperar quinze anys per sacsejar suament la catifa i veure com en el llibre República i Guerra Civil a Xàtiva, publicat el 1991, apareixia una breu aproximació als fets del bombardeig. Cinc anys després, a instàncies de Paco Codina, aleshores professor de l'IES Simarro, l'historiador Robert Martínez publicava un article, amb nova documentació, que aprofundia sobre la qüestió. Aquest article va ser distribuït pel periòdic Levante-EMV, cosa que va permetre una major difusió dels fets i un debat social.

A principis del segle XXI, el Consell de la Joventut de Xàtiva començà a commemorar el bombardeig. Tot i que les primeres convocatòries no aplegaren a molta gent, l'empeny del jovent va possibilitar que l'homenatge anara creixent, fins al punt que el 2007 s'alçà, tot i els entrebancs que les autoritats municipals del moment van posar, L 'Aixopluc, escultura commemorativa de Miquel Mollà. Temps després, de la mà de Republicans de Xàtiva, l'acte per honorar a les víctimes va créixer en durada i assistents, procedents no sols de Xàtiva sinó dels pobles de la rodalia, així com representants d'associacions memorialistes i republicanes. Enguany, de nou és el Consell de la Joventut de Xàtiva, amb la col·laboració de la Regidoria de Memòria, l'entitat que organitza l'acte, que tindrà lloc el diumenge a les dotze de migdia. D'aquesta manera, es torna als orígens i, alhora, es vincula a la joventut en la recuperació de la memòria.

L'acte del proper diumenge és un homenatge a les víctimes del bombardeig. Un bombardeig, cal recordar-ho, perpetrat pels feixistes italians i espanyols. I per això, en aquest homenatge a les víctimes proclamem el nostre compromís amb els valors republicans, amb la llibertat, l'equitat i la solidaritat. Valors que inspiren la democràcia. Cal, per tant, sumar a tota la societat en aquesta commemoració perquè la millor forma d'homenatjar a les víctimes és el nostre crit contra el feixisme. I ara, quan es qüestionen els nostres drets socials; quan la llibertat d'expressió i de pensament estan, sota estricta vigilància, a la presó; quan la separació de poders ha esdevingut una simple teoria i no una realitat, ara eixe crit és més necessari que mai. Ara és quan, definitivament, hem d'esfilagarsar la catifa que deia Galeano i recuperar la memòria per guanyar la dignitat de les víctimes i de les seues famílies. Per guanyar la dignitat de la societat.