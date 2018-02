E n definitiva es fútbol, es deporte. A eso me aferro. Llevo tres partidos en los que el Olímpic está ofreciendo, desde mi punto de vista, un buen nivel de juego, y ya suma tres puntos más que en la primera vuelta. El once que dispuso Jero López ante el Alzira es uno de esos «de garantía». Uno a uno, con nivel de segunda B; como grupo, también. Por eso me gustaría destacar hoy lo que está aportando este grupo de jugadores al club. En unas semanas de cambios de jugadores, de altas y de bajas, de peticiones de dimisión? el equipo está mostrando el nivel de juego más alto de la temporada.

Y todo eso ¡sin cobrar! Tal vez nos podamos poner por un momento en su lugar para valorar todavía más lo que están haciendo. A estas alturas tenemos opciones de jugar la promoción de ascenso a la segunda B, pese a todo.

Evidentemente que los jugadores, cuerpo técnico y demás trabajadores del club agradecerán cualquier muestra de agradecimiento y apoyo, pero sin duda, lo que más agradecerán es el pago de lo adeudado. Esta situación debe cambiar ya. Todo tiene un límite.

El esfuerzo de todos ellos debe ser ya respondido por Presidente y Junta Directiva. Recuerdo lo de «todo controlado», «ajustado a presupuesto», «no peligra el club»? En la última asamblea el socio mostró con una amplia mayoría su apoyo al club, a sus «números», a la decisión tomada de convertirse en SAD? No es momento ahora para no cumplir con lo dicho, porque aquel que dio la confianza te la puede retirar, a tiempo está.

Me aferro al fútbol, y este sábado el Olímpic juega en el Martínez Valero, ¡qué el ritmo no pare!