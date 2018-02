UN ESTRIDOR SILENCI. Absències en l'exposició de la univeRsitat de VALÈNCIA A XÀTIVA

L 'Ajuntament de Xàtiva exposa actualment a la Casa de la Cultura de la ciutat la mostra Patrimoni Cultural Valencià. L'exposició consta d'un bon nombre de panells on es projecta una percepció molt completa i actualitzada del concepte de patrimoni aplicat al cas del País Valencià. Responsable d'aquesta mostra és la Universitat de València, que ha actuat mitjançant el Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial al front del qual trobem al catedràtic de Geografia Jorge Hermosilla Pla. El plantejament general és molt coherent amb les diverses vessants que el concepte de patrimoni du aparellades;no només es centra en allò material i que sovint lliguem amb l'arquitectura, també ens possibilita ampliar el significat de la paraula amb concepcions com el patrimoni immaterial, el natural, arqueològic, sociològic i històric.

Fins ací tot sembla coherent tal i com pertoca per a una institució d'assenyalat valor científic. El que resulta sorprenent és la manca de presència a eixa mostra d'alguns territoris i l'enorme pes quantitatiu d'altres. No veiem, a cap dels panells dedicats al patrimoni natural, cap esment a la serralada ni als territoris del Caroig, sembla que per a la UV, almenys a aquesta mostra, la major extensió natural de terres no urbanitzades del conjunt del País, senzillament, no existeix. Pel contrari, les comarques dels Ports i la Vall d'Albaida es troben per tot arreu, curiosament, les mateixes d'on provenen dos representants dels màxims poders polítics valencians en l'actualitat: els presidents de la Generalitat Valenciana i de la Diputació de València.

Per la seua banda, Xàtiva, que hauria d'estar per mèrits propis com un referent en molts dels punts tractats en l'exposició, quasi no disposa de presència a la mateixa. El perquè d'aquestes omissions és un misteri, no coneguem ni volem conèixer les raons d'un emmudiment tant sonor. Sembla que la censura no és casual; resulta impossible comprendre el territori natural valencià sense les enormes extensions boscoses del massís del Caroig, espais que esperen algun dia l'atenció, el reconeixement i la protecció d'aquells que hui s'han constituït en agents ordinadors del nostre territori i del nostre futur. Pel que fa a Xàtiva, sembla que el seu pes a la política valenciana actual la posa en perill de caure en un oblit igualment immerescut. El sr. vicerector ha decidit que no podem formar part del món, probablement tinga plans per a nosaltres; tal volta els silencis parlen a crits en aquesta exposició.