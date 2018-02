Ontinyent alerta de posibles estafas por la suplantación de trabajadores de Egevasa y Endesa

La concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Ontinyent ha alertado a la ciudadanía sobre una posible estafa en la suplantación del personal de las empresas de suministro de luz y agua al municipio. En concreto, el consistorio ha recibido avisos de presuntos comerciales de empresas como Endesa o Egevasa que en realidad no lo son. «Egevasa nos ha explicado que en ningún caso envía personal a los domicilios», recalcó ayer la regidora del área, Tudi Guillem, que recomendó a los vecinos que actúen siguiendo las indicaciones que se dan en las charlas impartidas por la Policía Local sobre seguridad para los mayores.

Entre estos consejos destacan los siguientes: no abrir la puerta de casa o el portero automático a personas desconocidas; desconfiar siempre de quien llame a la puerta ofreciendo cualquier cosa, aunque diga representar a un organismo público; tener cuidado con los servicios técnicos que no se hayan solicitado; identificar a todos los empleados que tengan que efectuar reparaciones, revisiones o cobros en el domicilio; nunca facilitar datos personales o bancarias por teléfono o no llamar a números que se desconozcan de los cuales se reciba mensajes o telefoneadas perdidas. «Ontinyent es una ciudad tranquila, pero hay que estar siempre atentos y no bajar la guardia», manifestó Guillem.