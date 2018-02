El Ontinyent goza del primer penalti a favor en toda la temporada, y lo falla

Corría el minuto 53 del partido entre el Ontinyent y el València Mestalla cuando un centro al corazón del área daba con Sascha en el suelo. El colegiado hizo sonar el silbato y apuntó hacia el círculo de los 11 metros; penalti favorable al Ontinyent, una decisión que se convierte en normal a lo largo de la temporada, adquirió un carácter extraordinario para el club textil porque era el primero a favor que se le señalaba a los blanquinegros. La jugada en la zona del gol sur no admitió discusión para el entrenador del Ontinyent, para el cual la máxima pena fue «clarísima. Ojalá la hubieran pitado la semana pasada en Mallorca cuando también tenían cogido a Sascha. Si es penalti, es penalti, no se puede defender con agarrones. Si tiene que pitar cuatro en cada área, que los pite, entonces ya procuraremos defender sin agarrones. Pero cuando agarran a mis delanteros grandes yo quiero que piten penalti», clama un Vicente Parras que lo puede decir más alto pero no más claro.

Será por falta de costumbre o simplemente por un simple error, pero el lanzamiento de Fran Machado sumergió en una gran decepción al aficionado local al golpear el cuero en el larguero: «Para uno que nos pitan», decía algún simpatizante ontinyentí. Pero siendo justos, las máximas penas son muchas veces una lotería y se necesita valentía para acometer la responsabilidad del lanzamiento. Como se suele decir en estos casos: «solo erra quien los tira», por lo que a Fran Machado solo se le demanda un poco más de fortuna en el siguiente intento cuya temporalidad se espera sea lo más breve posible.

De todas formas, con el 1-0 en el marcador pocos dudan que si Fran Machado hubiera conseguido acertar en la ejecución desde los once metros, el partido no se le hubiera escapado al Ontinyent. «Sinceramente pienso que el partido se hubiera acabado con la transformación del penalti porque en ese momento nosotros estábamos muy bien, el encuentro lo teníamos muy controlado, ellos no estaban consiguiendo enganchar nada y nosotros por el contario íbamos a más. Con el 2-0, si el partido no estaba acabado, le hubiera faltado poco», concluye el técnico alicantino del Ontinyent. El partido acabó con empate a uno entre los ontinyentins y los valencianistas.