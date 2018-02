El simposio de Ulleye, tribuna para los testimonios sobre la guerra y la represión

El pasado fin de semana tuvo lugar el IX Memorial Víctimes del Bombardeig de Xàtiva 1939, cuyas ponencias se desarrollaron como viene siendo habitual en los locales de la Associació de Veins del Barri Nord-Oest. Xelo Llopis evocó los últimos días de su abuelo, el teniente José Roca Beltrán, fusilado en Paterna, y relató los días que siguieron a una desgracia que no acabó ahí, ya que padecieron también represión su viuda e hijos, por ser descendientes de un rojo. Enrique Soler Canet disertó sobre los diversos equipos de gobierno que se sucedieron en Barxeta desde 1931 hasta 1939, y destacó que en la población no corriera la sangre a causa, seguramente, de que sus habitantes «eran humildes y trabajadores, y en la que afortunadamente no hubo delaciones interesadas, ni exaltados de gatillo fácil». Salvador Català reconstruyó las vicisitudes que llevaron a ocho jóvenes setabenses a acabar en campos de concentración nazis, dos de los cuales lograron salir vivos de los infiernos de Gusen y Dachau, para regresar ocasionalmente a Xàtiva, y no contárselo a nadie, mientras Europa homenajeaba a las víctimas del exterminio nazi. Rafael Buforn, habló sobre ejemplos de represión cultural centrados en la quema de libros de Blasco Ibañez y las críticas del pintor setabense Joaquín Tudela a Dalí. Rafael Pérez Borredà, disertó sobre el racionamiento de productos básicos en la Xàtiva de los años 40. Y, para concluir las jornadas del sábado, Agustí Ventura, realizó un seguimiento de la evolución de la II Guerra Mundial, a través del análisis de crónicas de prensa.

El domingo intervino Ricard Camil Torres, que realizó una síntesis de las ponencias llevadas a cabo en estos nueve memoriales, destacando las aportaciones que están realizándose sobre muchas cuestiones acerca de la Guerra Civil y posterior represión en la Costera. Por último, habló Cristina Escrivà sobre el compromiso de la ciudad con la infancia de guerra. Tras la misma, se acudió a la estación para asistir al acto en recuerdo del bombardeo de Xàtiva de 1939, organizado por el Consell de la Joventut de Xàtiva.