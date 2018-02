20 restaurant de tota Espanya competiran en el concurs gastronòmic de l'all tendre de Xâtiva

El proper 21 de febrer, un total de 20 restaurants de tota Espanya competiran per alçar-se amb algun dels premis de la segona edició del concurs gastronòmic "L'all tendre de la terra al plat", que se convoca amb motiu de FirAll 2018, la fira de l'all tendre de Xàtiva, esdeveniment lúdic, gastronòmic i cultural que se celebra els propers dies 23, 24 i 25 de febrer a la capital de La Costera, organitzat per la regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Xàtiva. A més a més, durant el cap de setmana de celebració de FirAll 2018, 14 restaurants de la ciutat oferiran menús especials amb l'all tendre com a protagonista. La relació d'establiments i menús es pot consultar en l'enllaç http://firall.allstendres.com/menus-firall/

El saló de banquets Lluna Events albergarà la celebració d'aquest concurs gastronòmic on competiran 20 establiments de restauració seleccionats entre els aproximadament 150 que havien sol·licitat participar. "L'all tendre de la terra al plat" compta amb la participació de 7 restaurants de Xàtiva (Pebre Negre, Barroc, Café de Carmela, Café Lounge Públic, Gourmet del Socarrat, Carras&co o La Borda de Lola), als quals se sumen establiments de València, Serra, Cullera, Córdoba, Lleida, Múrcia, Salamanca, Madrid, El Palmar, Castelló de la Plana i Massamagrell. Cadascun d'ells haurà de sotmetre a la deliberació del jurat un plat que podrà ser un primer plat, un segon plat o un postre, amb la condició obligatòria de que totes les receptes han de tenir com a ingredient a l'all tendre de Xàtiva.

Al voltant de les 15 hores del dia 21 de febrer està previst que el jurat qualificador emeta el seu veredicte. Aquest jurat estarà format per membres triats entre caps de cuina i representants del món de la gastronomia, així com personalitats reconegudes en altres camps socials. ·El jurat valorarà els plats presentats a concurs en funció del seu sabor, textura i aromes, així com de la seua presentació, harmonia i ús de l'all tendre de Xàtiva i altres factors com l'originalitat i la innovació. Els premis en metàl·lic del concurs, de 1.000 euros (patrocinat per Talleres Xàtiva), 500 euros (patrocinat per Divina Aurora) i 250 euros (patrocinat per Recreativos Saetabis) per als tres primers classificats i un altre de 250 euros (també patrocinat per Recreativos Saetabis) per al plat més innovador.

El concurs gastronòmic FirAll 2018, tal com expressa el primer tinent d'alcalde i regidor de Promoció Econòmica, Miquel Lorente, "pretén complir amb objectius com enfortir el desenvolupament de la gastronomia de Xàtiva, promoure i fomentar les bondats de l'all tendre o promoure Xàtiva en els àmbits del turisme i la gastronomia tradicional".