Sascha, del Ontinyent CF: «Quiero brindarle a la afición un gol y la victoria»

Llegó en el mercado de invierno como uno de los grandes refuerzos en la punta de ataque para el Ontinyent después de la gran campaña realizada el año anterior con el Gavà en la 2ª B. A pesar de la competencia, Sascha Andreu ha aterrizado con buen pie en el Ontinyent ya que desde el primer momento ha contado con la máxima confianza de Vicente Parras, como muestra sus dos titularidades ante el Mallorca y el Valencia Mestalla. Precisamente contra el filial valencianista el nueve barcelonés fue uno de los referentes destacados del conjunto textil. «Como en Cornellà no tenía el ritmo de jugar 90 minutos, todavía noto que en algún momento me falta explosividad, pero en estos partidos me encontré muy bien. Ante el Valencia Mestalla hice mi trabajo, que era intentar bajar la pelota en la zona de arriba para darle aire al equipo. Estoy satisfecho porque el primer gol fue un pase mío hacia Raúl y luego por el penalti de la segunda parte».

La nueva adquisición del Ontinyent firmó por los blanquinegros con la idea «que tiene todo el club, en una buena posición a mitad de temporada y aspiran al play off. A nivel personal intentar conseguir el máximo número de goles posible o ayudar al equipo a que los meta». Esa es la obsesión de Sascha en los próximos encuentros, estrenarse como goleador con la zamarra ontinyentina en el Clariano, «tengo muchas ganas de brindarle a la afición un gol y la victoria», anhela.



Hoy Ontinyent-Formentera

Esta noche puede ser el momento adecuado para el nueve del Ontinyent, ya que el equipo de Vicente Parras se enfrenta (19 h.) al Formentera, en partido que fue suspendido por la imposibilidad del equipo balear de desplazarse hasta la capital de la Vall por la mala climatología hace poco más de dos semanas. Una decisión que sentó muy mal en el Ontinyent y al míster Vicente Parras. «Me hubiera gustado jugar el partido ante el Formentera el día previsto, hemos salido muy perjudicados porque esta era la semana que nos tocaba descansar y venimos de acumular muchos partidos. Al año que viene habrá que plantearse si entramos o no en la Copa Federación. Hacemos grande a la competición y salimos perjudicados, no lo puedo entender». Y es que el conjunto de la Vall no podrá contar con las bajas de Tito, Bauti y Bandera por lesión y a Fran Machado por sanción. Los aficionados que acudan hoy al Clariano podrán ir acompañados de una segunda persona de manera gratuita.