SEGRELLES, LA GUINDA DEL SIGLO DE ORO DE ALBAIDA

por encima de ideologías, que un ayuntamiento como el de Albaida declare este 2018 como Any Segrelles, honra a los declarantes. José Segrelles fue un laureado pintor e ilustrador. Su legado artístico es inmenso y se halla repartido «per tot arreu». Una muestra significativa de su obra se halla ubicada en la casa museo de Segrelles en Albaida. Sin embargo, dicho espacio ha quedado obsoleto ante los nuevos tiempos, al no estar adaptada su visión para todas las personas. Por lo que el gobierno municipal, junto a los responsables de museo Segrelles, deberían aprovechar la efemérides para adecuar dicho espacio o trasladar las obras a otro recinto mas apropiado. Para ello deberían involucrar económicamente a instituciones culturales, a nivel autonómico y nacional.

Sin excluir a la Mancomunitat de Municipis, que en esta suerte de asuntos debería apostar, desde sus humilde infraestructura, colaborar en el conocimiento y divulgación de artistas de la comarca, como es el caso de Segrelles, mediante un programa de exposiciones por pueblos o visitas al mentado museo de Albaida. Obviamente, la presente dedicatoria acontece siguiendo una plausiva iniciativa del ayuntamiento albaidí, el cual, en los pasados años, también rindió homenaje al pintor Messa, el cual tuvo su continuación con los artistas Kilis y Monjalés, también hijos de Albaida. Sin embargo, dichos reconocimientos apenas tuvieron su reflejo, digo más allá de los límites urbanos de la localidad. Y es una pena, porque Albaida tuvo, durante el siglo XX, con los artistas mencionados, y alguno más, un auténtico siglo de oro de creadores artísticos. Una generación y unos valores que, a día de hoy, siguen sin ocupar el escalafón que les corresponde por su calidad y creatividad, tanto a nivel comarcal como nacional.

Un premio «mal pagat». Esta semana el departamento de cultura de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida transmitía buenas sensaciones. Al anunciar que el «Premi de Literatura Eròtica» que convoca este organismo «recupera fechas y estrena forma», en alusión a que se recuperarán las fechas de los lustros pasados, en torno a la festividad de Sant Joan, y que las obras concursantes se podrán presentar por correo electrónico, en formato PDF, en consonancia con los nuevos tiempos. Sin embargo, cabe lamentar el raquitísmo que desde la Conselleria de Cultura o la Diputación sostienen ante este singular premio de creación literaria. Ya que el organismo comarcal apenas si cuenta con recursos propios. De ahí que, como dice el refrán: «segons siga la pagueta, será la cançoneta». Y este Premi ya lleva lustros con la misma «pagueta». Concretamente, 4.000 euros para el ganador.



El PP no pide perdón por nada. ¡Vaya!, ahora resulta que quién larga sobre el gran desastre que supuso, durante ocho años, la elección por parte de los cargos elegidos del PP valldalbaidí (que siguen sin pedir perdón a la ciudadanía), de Máximo Caturla, como diputado provincial por el partido judicial de Ontinyent y como edil fantasma de fontanars, y no eran lisonjas, es el veterano político y ex diputado provincial de Castelló de Rugat Miguel Barranca, quien en su reciente comparecencia en las Corts, en calidad del cargo que ocupó, director de Relaciones Institucionales de la empresa pública Ciegsa; expuso que Caturla, detenido en la Operación Taula, «Era una mala persona, un hijo de buena madre, capaz de mandar al paro a gente que sufría cáncer?», tal como informaba Levante EMV.