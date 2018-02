Reiniciem acusa al edil socialista Orea de perder una ayuda para memoria histórica

El grupo político Reiniciem Canals, con dos concejales en el consistorio que preside Ricardo Requena, reveló ayer que el ayuntamiento ha tenido que renunciar a una ayuda de 10.625 euros para trabajos de memoria histórica. La formación lamenta «la falta de previsión por parte del gobierno en esta materia, así como en otras áreas que en muchos momentos de la legislatura han intentado abanderar». Su portavoz, Vicente Tornero, culpa de ello al regidor de Patrimonio, el socialista Antoni Orea, pero señala una actitud «generalizada» del equipo de gobierno. «Es una dinámica „explica„ que hemos observado en estos ya casi tres años. Hay áreas de trabajo que no les interesan y en las que no creen. En público dicen que están trabajando, pero a la hora de la verdad no hay ninguna acción efectiva», censura. El colectivo recuerda que en 2015 el pleno aprobó una moción, a instancias de Reiniciem, con una serie de propuestas en cuestiones de memoria histórica que hasta ahora no se han llevado a cabo, y acusan de nuevo a Orea, también regidor de Hacienda, de recortar de 15.000 a 5.000 euros la dotación para este negociado en los presupuestos municipales.