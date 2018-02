La Nit de Jazz de la Llosa reúne el sábado a figuras como Ximo Tebar y David Pastor

El Ayuntamiento de la Llosa de Ranes, la Fundación Sanganxa y la Societat Musical de la Llosa de Ranes han preparado para este sábado próximo una Nit de Jazz que tendrá lugar a las 20 horas en el Auditorio Municipal Mestre Vicent Tortosa. La apuesta de este año para la Nit de Jazz en La Llosa «es sin duda una apuesta segura, ya que contamos con figuras internacionales de la talla del guitarrista Ximo Tebar, del trompetista David Pastor, el contrabajista italiano Massimiliano Rolff y el batería sueco Anton Jarl», explicaron ayer desde la organización. Sin duda, un concierto de talla internacional para ofrecer al público los diferentes estilos y la versatilidad que atesoran cada uno de estos prestigiosos intérpretes, añaden.

El concierto se enmarca dentro del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de La Llosa y la Fundación Sanganxa para la difusión y promoción de la música, acercándola y haciéndola accesible a todos los públicos. La entrada es gratuita, hasta completar aforo.

La Llosa de Ranes destaca en los últimos años por su apuesta decidida por la música, siendo una de las poblaciones valencianas con una de las programaciones musicales más interesantes. Además de las numerosas actividades de la Societat Musical de la Llosa de Ranes, se organizan numerosos conciertos de todos los estilos que permiten al público una amplia concepción de la música. Cuenta además con diferentes proyectos formativos, entre los que cabe destacar el Concurso de Jóvenes Intérpretes, el Festival de metales Back to Brass o las Jornadas de saxofón, realizadas en fechas muy recientes.

Ximo Tebar (Valencia, 1963) es una de las mayores figuras del jazz español y ha tocado por todo el mundo al frente de su propio grupo o junto a solistas como Johnny Griffinn, Benny Golson, Joe Lovano, Tom Harrell, Tete Montoliu, Anthony Jackson, Lou Donaldson, Joey DeFrancesco, Jan Ackerman... Vive entre Valencia y Nueva York y como guitarrista ha participado en la mayoría de festivales de jazz más importantes del mundo: Vitoria-Gasteiz, San Sebastian, North Sea, Montreux, Latin in Manhattan, Apolo Theater New York, Jazz at Lincoln Center, San Javier... David Pastor, también valenciano, es injustamente conocido por el público sólo como el trompetista de Buenafuente, pero su trayectoria jazzística es de calado mundial.