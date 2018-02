El Ontinyent quiere marcar pronto para eliminar al Betis B en Copa

El Ontinyent necesita tirar de épica para superar la eliminatoria de Copa ante el Betis B tras el 2-0 en contra del partido de ida. Los futbolistas blanquinegros tienen ante sí una tarea ardua pero al mismo tiempo ilusionante. El premio, el acceso a semifinales de una competición que está causando más quebraderos de cabeza que beneficios, al menos hasta ahora, pero que llega a una recta final con todos los equipos dispuestos a competir por el botín económico y de prestigio. El entrenador del Ontinyent tiene muy clara la estrategia para conseguir la heroica esta noche en el Clariano, y ésta pasa por «meter el primero para mantener la ilusión de que en cualquier momento podemos hacer el segundo. Hay que ir con cuidado con las armas del rival porque es un equipo rápido y muy peligroso, pero nosotros debemos saber que en los primeros minutos tenemos que ir a por el primer gol para sentirnos vivos en la eliminatoria», señalaba.



Minutos para Álvaro y Leo

El técnico alicantino ha dejado muy claro que quieren seguir adelante en este campeonato a pesar del gran contingente de partidos que se le han acumulado al Ontinyent en los meses de enero y febrero. Aun así, hoy echará mano de jugadores que no son habituales porque algunos de los titulares están cargando su cuentakilómetros particular con muchos minutos. «Vale la pena pelear hasta el final y por ello no vamos a renunciar. Lo que realmente nos ha hecho daño es el partido del Formentera ya que era semana de descanso, pero si pasamos todo se regularizará. Hay jugadores como Verdú que lleva tres partidos seguidos jugando 90 minutos, Anaba terminó con una sobrecarga en el isquios y Juanan tiene todavía problemas con el tobillo. Lo que sí aprovecharé es para meter a Álvaro y a Leo, que llevan dos partidos sin jugar. Si eso se considera renunciar a la eliminatoria, sería una falta de respeto a los futbolistas que van a jugar», ha manifestado el técnico.

El partido dará inició a las 19 horas y será dirigido por el valenciano Jorge Tárraga Lajara. Acceso libre para los abonados. También para aquellos no socios que hayan comprado el dos por uno que ha ofertado el club, con entrada del Elche y la de esta tarde ante el Betis B.