El PP de la Font impugna por lo contencioso la compra del solar previsto para el centro de día

El PP de la Font de la Figuera ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la junta de gobierno local del 12 de diciembre que dio luz verde a la adquisición de los terrenos donde se ubicará el futuro centro de día de la localidad. El equipo de gobierno anunció ayer la impugnación del proceso en los tribunales y arremetió contra los populares por «entorpecer los trámites» para llevar a cabo la infraestructura, que se levantará con una inversión de 1,23 millones de la Generalitat y la diputación .

El PP ha denunciado el acto administrativo alegando que el ejecutivo encabezado por Compromís -con el apoyo del PSPV y una edil no adscrita expulsada de Ciudadanos- compró el solar al suegro del portavoz socialista del consistorio «sin transparencia, sin dar publicidad al proceso y sin pedir otras opciones a otros particulares con terreno». La operación se cerró por 75.000 euros, cuando, según los populares, el arquitecto municipal tasó el valor de la parcela de 1.013 m2 por debajo de ese precio (70.000 euros) y no se pidieron informes a peritos externos. La formación considera que el acuerdo de la adjudicación es contrario al ordenamiento jurídico y asegura que el emplazamiento -junto al colegio de la localidad- no cumple los requisitos de luminosidad y seguridad necesarios.

El equipo de gobierno, en cambio, se muestra tranquilo ante el recurso, rechaza irregularidades y mantiene que el procedimiento se ha sacado adelante «conforme a derecho y a los informes técnicos». Desde el ejecutivo presidido por Vicent Muñoz observan el movimiento del PP como un «intento» con «interés electoralista» por obstaculizar la gestión municipal que, lamentan, «acabará perjudicando a la ciudadanía». Junto a la parcela adquirida, el ayuntamiento dispone de otro terreno de 900 m2 que se habilitará como jardín. Desde el equipo de gobierno sostienen que la ubicación es «inmejorable» y, para argumentarlo, señalan las «vistas al Capurutxo, el campanario y la ermita», en un punto del centro de la población «sin calles con pendientes elevadas, de fácil acceso y próximo al centro de salud y a la N-344, para facilitar la llegada de ambulancias».

«Las vecinas y vecinos dispondrán de un espacio digno e integrado con el resto de la sociedad (centro escolar) y de dimensiones suficientes para su esparcimiento, cosa que no podría ser posible en otro terreno urbano actual», zanjan desde el ejecutivo.



«Es nuestro deber denunciarlo»

En cambio, la portavoz del PP, Mª José Penadés, pone encima de la mesa otras alternativas de emplazamientos tomadas por inviables y acusa al gobierno de «utilizar el cargo en beneficio propio». «Es nuestro deber y obligación denunciarlo: queremos un centro de día, pero con publicidad y transparencia».