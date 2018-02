El Vallada femenino gana al Gandia y la Font y el Llosa igualan en el derbi comarcal

El At. Vallada femenino venció 5-4 en casa ante el Real de Gandia, en un encuentro muy igualado y que no tuvo un dominador claro. Beatriz Rubio avanzaba a las locales y tras empatar las visitantes, la misma Bea, que anotó tres goles (el tercero de penalti) marcaba el segundo y el tercero. Las visitantes remontaron y se pusieron por delante, pero Cintia Burguet y Mar Colomer marcaba para dar el triunfo a las de la Costera. La Font y el Llosa empataron a uno en el derbi comarcal. Elisa Boscá avanzó a las visitantes de penalti, en la primera parte, y nada más comenzar la segunda Ana Alcaraz igualaba a uno. Las chicas del Esport Base Ontinyent caían en casa 0-3 ante el At. Càrcer, segundo en la tabla.