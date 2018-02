El CO La Costera jugará en el descanso de la final del Torneig Cadet del Genovés

El Torneig Cadet del Genovés, que este fin de semana (23, 24 y 25 de febrero) celebrará su quincena edición, volverá a contar con una exhibición de baloncesto unificado. En el descanso de la final, que se disputará el próximo domingo, jugadores del equipo de baloncesto del Centre Ocupacional La Costera y jugadoras del CB Genovés Júnior Femení realizarán un partido de exhibición de baloncesto unificado.

Después de las experiencias de participar en el descanso de las finales de las tres ediciones anteriores, el CB Genovés y el CO La Costera no quieren dejar pasar la oportunidad de poder organizar un acto como este, un partido para hacer ver que también hay otra manera de hacer baloncesto, y que en este deporte todos tienen cabida, resaltan desde el Centre Ocupacional. El partido de exhibición dará un plus de calidad a este torneo que el CB Genovés organiza durante quince años y por el que han pasado los mejores equipos nacionales y también equipos internacionales. De nuevo, también se podrá decir que otro equipo formará parte del Torneig del Genovés, el equipo de baloncesto del CO La Costera. Una oportunidad para ver un baloncesto diferente y de calidad junto a los mejores equipos a nivel estatal en cadete.