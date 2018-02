Un Ontinyent imperial remonta y se mete en las semifinales de la Copa

Un Ontinyent, que no dejó de creer, venció anoche por 3-0 al Betis Deportivo y se mete en las semifinales de la Copa RFEF. Todo ello, en una eliminatoria dura, competida y emocionante que hizo vibrar a los aficionados que se dieron cita en el Clariano. El resultado de ida obligaba al Ontinyent a una apuesta ofensiva muy ambiciosa desde el inicio como así fue. Vicente Parras dio la titularidad a Leonardo Rocha y Álvaro Sánchez para intentar meter miedo en las jugadas a balón parado. De las botas del ex del Baleares nació el primer intento de los blanquinegros, pero su lanzamiento no encontró las redes de Tienza. El Betis parecía que no venía al Clariano a especular y con el paso de los minutos cerró los espacios a las incursiones ontinyentinas. Además, el conjunto bético llegaba a tres cuartos de campo con relativa facilidad aunque le faltó precisión en los últimos metros. Julio Gracia rozó el gol con un tiro seco que se marchó rozando el palo derecho de Satoca.

Los planes del Ontinyent empezaron a concretarse cuando Zarzo controló el cuero en el corazón del área, se revolvió y lo cruzó lejos del alcance de Tienza. El club textil acababa de lograr lo más difícil; abrir la lata. Con la diana, el Ontinyent comenzó a encerrar al filial verdiblanco que pasó por minutos de agobio. Lamentar la lesión de Julen en los últimos instantes del primer acto en una jugada donde le cayó encima el guardameta visitante. El futbolista pamplonés fue retirado en camilla y será sometido en las próximas horas a las pertinentes pruebas médicas para saber el alcance del percance aunque, según las molestias del jugador del Ontinyent, la zona afectada podría ser el tobillo.

Tras el descanso, el partido se volvió feo por las constantes interrupciones del juego, con un Betis Deportivo que buscaba a las claras parar el partido, lejos de la imagen ofrecida en los primeros veinte minutos. Parras metió más pólvora arriba con Raúl en busca de un segundo tanto que llegó en un libre directo que Verdú ejecutó con tiro ajustado que hizo inútil la estirada de Tienza. Con la gente todavía celebrando la diana que ponía en tablas la eliminatoria, Álvaro Sánchez metió la cabeza en un balón dividido para enviarlo adentro y levantar el Clariano como un resorte.



Final de infarto

Lo más difícil se había conseguido por lo que la recta final era no apta para hipertensos. Más aun, cuando Irizo envió un balón al larguero en un libre directo por manos de Perujo. Los instantes finales fueron de infarto hasta que el pitido del árbitro consumó la remontada y el acceso del Ontinyent a las semifinales de la Copa Federación, un alegrón que contrasta con la nueva derrota contundente del Ontinyent lejos del Clariano, la segunda en menos de un mes, contra el Lleida Esportiu el pasado fin de semana, que vapuleó a los de la Vall por 4 a 0.

El Ontinyent jugó con Satoca; Rober, Julen (Russo 45'), Carrasco (Raúl 59'), Perujo; Nemesio, Rubio, Tito (Verdú 55'), Zarzo; Leonardo y Alvaro. Por el Betis Deportivo jugaron Tienza (Dani 67'); Pozo, Carlos, Nacho, Redru; David, Julio Gracia, Iván (Aitor 68'), Irizo; Julio Alonso (Liberto 80') y Uche. El árbitro, Jorge Tárraga Lajara, amonestó a los locales Álvaro Sánchez, Leo, Zarzo y Russo, mientras que por parte de los visitantes vio la amarilla Carlos.