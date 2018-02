El juzgado rechaza el recurso de Vidal y falla que llenaba el depósito de un coche que no era el autorizado por el consistorio

El juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de València ha desestimado la demanda del exconcejal de la Policía Local de Xàtiva José Antonio Vidal, del PP, a quien el consistorio reclama 6.000 euros porque durante su mandato repostaba con cargo al ayuntamiento un vehículo que no era el autorizado para ello. El consistorio ya había reclamado el dinero a Vidal por la vía de apremio. Y al no abonar la cantidad requerida, ya se había abierto un procedimiento de embargo contra él que quedó paralizado con la presentación de la demanda por indefensión que ahora Vidal ha perdido. Deberá pagar lo que se le reclama o asumir las consecuencias que se deriven de ello. La juez añade que no ha lugar a la «indefensión» que él acusado alegaba.

Según un informe del nuevo equipo de gobierno que preside el socialista Roger Cerdà desde 2015, Vidal repostaba con un automóvil (presuntamente, su vehículo particular) pero la estación de servicio apuntaba el gasto a una matrícula de un vehículo del ayuntamiento que estaba autorizado para ello. Sin embargo, se ha demostrado que el vehículo estaba en desuso; que uno era diesel y el otro gasolina, y que el personal de la gasolinera llenaba sistemáticamente el depósito del coche que conducía el edil pero apuntaba el consumo al otro, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario.



«Ni lo comprobaban»

En esta desestimación, el fallo desmonta el argumentario desplegado por Vidal en su defensa. Y dice que «deben reintegrarse todos los pagos correspondientes al consumo de extra diesel imputados al vehículo con la matrícula [...] por ser un vehículo que funciona a gasolina». También cuestiona que el testigo que aportó Vidal en nombre de la estación de servicio «es una empleada, no el representante legal de la mercantil; y ni tan siquiera es la empleada que redactaba las facturas y llenaba el depósito». Y que la encargada de hacerlo «consignaba el otro número de matrícula por ser el que conocían» en la gasolinera; es decir, que ni se molestaban en comprobarlo. De todo ello «lo único que puede extraerse es la falta de diligencia de todos los actores: los empleados de la gasolinera, por elaborar facturar sin, al parecer, consignar correctamente los datos, y el demandante [Vidal], por tener la obligación, como cargo público que dispone fondos de la administración, de obrar con máxima cautela. Si estaba consignando una matrícula distinta al vehículo que repostaba, no debía aceptar dicha factura ni mucho menos cargarla» al consistorio.

La juez añade que «la documentación evidencia la imposibilidad de que las cantidades «correspondan» al otro vehículo, el del ayuntamiento, por lo que considera que Vidal se benefició de ese repostaje de 2011 a 2104, una cantidad que el nuevo equipo de gobierno cifra en alrededor de 5.000 litros. La sentencia condena a Vidal a costas. Y el consistorio (la oficina de recaudación de la Diputación de Valencia) puede reactivar el proceso para reclamar el dinero que habría defraudado.