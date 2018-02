Ontinyent reconoce la trayectoria en pro de la igualdad en diversos ámbitos

El Ayuntamiento de Ontinyent dio a conocer ayer quiénes son las homenajeadas dentro de las conmemoraciones del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, así como el programa de actividades previsto. En el ámbito asociativo, ha sido distinguida la activista Rosa Cuenca Pérez; en el sanitario, la matrona Beatriz Vañó Vidal; Isabel Rovira Serna es la homenajeada al ámbito empresarial; y en el mundo deportivo se reconoce el trabajo de las impulsoras de la carrera de San Silvestre en Ontinyent: Alicia Llopis, Carmen Coll, Inma Quiles, Mari Carmen Seguí, Joaquina Asensio, Tere Vicedo, Cecilia Calabuig y Fina Mullor, esta última a título póstumo.

La concejala de Igualdad y Mujer, Paula García, acompañada por el concejal coordinador del área, Óscar Borrell, explicaba ayer los detalles de la programación y trazaba el perfil de las mujeres galardonadas este año, a quienes el consistorio reconocer por su labor «en favor de una sociedad más igualitaria y mejor», apuntaba ayer la concejala. Sobre la programación impulsada desde la concejalía con la colaboración de diversas entidades, la edil recordó que la actividad comenzaba ya ayer martes con la decimosegunda edición de ser Dona al Sud, del Fons Valencià per la Solidaritat, un proyecto que continuará el próximo día 12 con charlas en los institutos Pou Clar y l'Estació a cargo de la subsecretaria de Inclusión social del gobierno de El Salvador, Guadalupe Hernández de Espinoza. El día 7, el Centro Cultural Caixa Ontinyent acogerá a partir de las 19 horas la conferencia Los cuerpos de las mujeres no se venden, de la mano de la experta en políticas de igualdad y género Ángela Escribano. El 8 de marzo, la concejalía no hará ninguna actividad respetando así la huelga feminista, medida que apoyará poniendo a disposición de los interesados un autobús gratuito para acudir a la manifestación que tendrá lugar en Valencia. Para reservar una plaza en el autobús será necesario enviar un correo con los datos personales a vaga.feminista.ontinyent@gmailcom, recordaron ayer.

Las actividades se reanudarán el día 9 con el acto conmemorativo central de la jornada del día anterior, que tendrá lugar en la Sala Gomis. Primero, la conferencia La construcción sociocultural de la realidad. El género o el amor romántico desde una perspectiva feminista queer, a cargo de la experta en comunicación y género Coral Herrera. Y a continuación, se procederá a la entrega de los galardones a las homenajeadas. Completan la programación actividades como la exposición del VI Concurs de Cartells Dia de la Dona; la proyección del documental Amazona o un programa de educación sexual con perspectiva de género con sesiones en los institutos públicos de Ontinyent durante los meses de marzo y abril así como el proyecto de investigación terapéutica a través de la danza Heroína, que trabaja con supervivientes de la violencia de género en Ontinyent.



I Carrera de l Dona, el domingo

Paula Garcia destacó que es muy importante «dar visibilidad, dentro de nuestras diversidades, a todas las problemáticas a las que las mujeres hacemos frente de forma cotidiana para conseguir finalmente una sociedad más igual y habitable», subrayó la regidora. Óscar Borrell, por su parte, tenía palabras de agradecimiento para todo el equipo de la concejalía de Igualdad y Mujer «por configurar una programación potente y de calidad que visibiliza el papel de la mujer en la sociedad», dijo, recordando además que en estas actividades hay que añadir la cita deportiva de la I Carrera de la Dona, que tendrá lugar el próximo domingo y que cuenta ya con más de 1.100 inscritos, avanzó.