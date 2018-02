un zoco con mucho potencial en la vila

A veces la flauta suena por casualidad. Y aunque las casualidades son inciertas y, seguramente, no atienden a razones ni a la lógica, la verdad sea dicha es que al gobierno de Ontinyent, con su creciente apuesta por el Mercado Medieval, esta vez le ha sonado y mucho. Pero esta suerte de providencia no les ha caído del cielo. Responde a la constancia y a los méritos. Hasta el punto que su eco ha dejado en la sombra a ese festejo endogámico denominado «Mig Any Fester». Y es que a poco que lo cultive y lo vista de rigor, el Mercado Medieval puede erigirse en un gran reclamo turístico, al ofrecer un nicho comercial inédito por estos pagos.

De súbito, uno llegaba, el pasado fin de semana, a la ontinyentina plaça de Baix, y el decorado de ambiente medieval, el bullicio, la orgia de olores y colores, hacían presagiar estar entrando en un zoco a lo Marrakech. Eso sí, desprovisto del regateo y de una antesala como la plaza moruna del Jemaa el Fana, a la umbría del Atlas, y a unos kilómetros del desierto sahariano.

Tras andar entre gentes de toda edad y procedencia, y pasar el «porxet», dejando atrás el sitio del antaño mercado de los lunes, se pisa una inusual plaza Major, repleta de tiendas y chiringuitos de carne asada. Para enfilarse, a continuación, por la antigua «peixcateria» o calle de las Rosas, camino del genuino barrio que habitaron los árabes en la Edad Media. Aquí la inmersión en el Zoco de Marrakech parece cobrar vida. Sin llegar al espíritu caótico que anida en la ciudad marroquí, el personal trajina la empinada calle de la Trinitat como cautivo. La trama del barrio de la Vila, sin caer en el laberinto del zoco de Marrakech, plagado de callejuelas que rebosan puestos y tenderetes, no le andaba a la zaga. Quizás se echaron en falta más bazares de cuero artesano, como allá en el sur. También se añoraron vinos y embutidos tradicionales del lugar. Siendo suplida la oferta comestible por quesos de cabra o embutidos extremeños y de otras procedencias. Los abalorios, la ropa con aire hippy, las especias o toda clase de artesanía, son productos expuestos a la mirada de la concurrencia.

Emulando al ilustre escritor español Juan Goytisolo, residente en Marrakech durante los últimos lustros de su vida, cabe describir el zoco como un»Ágora, representación teatral, punto de convergencia: espacio abierto y plural, vasto ejido de ideas?». El zoco ontinyentí, a lo mejor, ganaría en efervescencia y dialéctica social si incorporase el regateo árabe, en vez de aplicar precios contemporáneos y de temporada.

Al igual que la ciudad que acogió a Goytisolo, durante los últimos años de su vida, el de Ontinyent debería aprovechar los dadivosos planes de rehabilitación, para mejorar su cromatismo con azules turquesa, blancos u ocres. Pero también para revitalizar y repoblar un núcleo amenazado de desertización humana. El embrujo que el pasado fin de semana pareció cernirse en los tramos urbanos reseñados, o los de las plazas de Sant Pere o Sant Roc, revirtiéndolo como el de Marrakech, en «un mágico paraíso suspendido en el tiempo». Fue un acierto que no se debería quedar en esa mera cita anual. El zoco de la Vila demostró ser una oportunidad que, convenientemente programada, podría erigirse en centro de la vida económica y comercial ontinyentina.