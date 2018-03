razones de peso

huelga feminista. Suena raro. Y lo es. Es raro que las mujeres, y no sólo las de aquí sino las de muchos países, más de 150, se hayan puesto de acuerdo para dar el 8 de Marzo un puñetazo, educado pero contundente, sobre la mesa que ellas preparan tan pulcramente todos los días. Huelga feminista frente a quienes se empeñan en acusarlas de radicales y victimistas. Frente a la desidia, la ignorancia y la hipocresía que cultiva y justifica la inacción más indignante y letal.

No hay igualdad en un país que pretende ser modelo económico y se resigna a ser el segundo de Europa en cifras de paro femenino, sólo después de Grecia. Que consiente que tres millones de mujeres cobren menos del SMI o que perciban casi 6.000 euros anuales menos que los hombres por trabajos de igual valor. Porque al operario de mantenimiento se le otorga mayor retribución que a la trabajadora de la limpieza. Porque los pluses que complementan la nómina les premian a ellos. No la hay si a pesar de la excelente cualificación de las mujeres, que nadie les regala, les sigue faltando ocupación remunerada. Dónde está la igualdad, cuando el trabajo a tiempo parcial de ínfima categoría lo ocupan ellas en el 75% de los casos, mientras que los jefes son casi siempre eso, jefes, porque nosotras seguimos estando un paso atrás. Cuando las pensiones de las mujeres son todavía más míseras y ridículas que las de los hombres, que tampoco son para echar cohetes.

No hay igualdad cuando no aparecemos en los libros de texto, como si el progreso de la Humanidad se hubiera producido sin nuestras aportaciones y nuestro esfuerzo. Cuando nuestros talentos no son reconocidos, sino minusvalorados o simplemente obviados. Cuando las obligaciones familiares y de cuidado no se distribuyen equitativamente sino que se descargan casi en exclusiva sobre las mujeres, en una tarea no remunerada, no regulada y en absoluta reconocida. Es esa desigualdad, tan manifiesta como negada, la que alimenta las agresiones, los abusos, el acoso. La que origina esa tristísima lista de mujeres muertas que en Xàtiva se condena todos los meses del año en una iniciativa coordinada por el Consell de les Dones.

Son razones más que suficientes para hacer una huelga. O dos. O las que hagan falta. Una huelga en los centros de trabajo, donde mujeres y hombres saben que los derechos se han de pelear porque nunca son un regalo. Pero también una huelga estudiantil contra un sistema educativo en donde la coeducación, que no consiste en juntar ambos sexos sino en reconocer los derechos inalienables de ambos, no acaba de hacerse realidad. Huelga de consumo para denunciar la presión consumista que se descarga sobre las mujeres, incrementando el precio de sus productos con la llamada tasa rosa o gravando con el IVA de los productos de lujo, los productos higiénicos de uso habitual.



Las que mueven el mundo

Una huelga, por tanto, la que haremos el día 8 que no es testimonial, ni simbólica, sino que exige cambios efectivos como una Ley de Igualdad Salarial que cuente con garantías para su aplicación y fiscalización. O una dotación económica suficiente para el Pacto de Estado contra la violencia machista que solo así dejará de ser un brindis al sol. O concretas medidas de conciliación como la ampliación del permiso de paternidad a 5 semanas. El día 8 de Marzo este país y esta ciudad deben amanecer diferentes y acostarse de buen humor. Con empresas paralizadas, delantales en los balcones, concentraciones masivas y una gran manifestación final. Sólo así quedará plenamente demostrado que si las mujeres paran, el mundo para. Porque ellas son las que lo mueven.