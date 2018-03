El alcalde defiende la limpieza del procedimiento

?El alcalde de Llanera de Ranes, Antonio Vicente Lluch, negó ayer a preguntas de este diario cualquier irregularidad en los procedimientos de contratación y se mostró dispuesto a dar las explicaciones oportunas de forma exhaustiva a partir de la semana que viene, puesto que ayer era fiesta local en el pueblo. Lluch insistió en la limpieza de la adjudicación, que contó con el aval del secretario municipal. El alcalde manifestó que el responsable de Dihersa, SL no es el marido de la edil de Urbanismo y que éste no tenía ningún relación con la firma. Lluch indicó que ningún documento lleva su rúbrica y aseguró que los trabajos los terminó otra empresa, al tiempo que defendió la operativa de no sacar a concurso las obras: «Cuando pueda licitar a empresas de Llanera, tengo que dar trabajo a mi pueblo».