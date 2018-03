El presidente del CJX: «Asco de periodistas»

?Héctor Cuenca, presidente del Consell de la Joventut de Xàtiva e integrante de la lista de Esquerra Unida, arremetió contra este periódico por hacerse eco de la actuación no autorizada en la que se pegaron mensajes con precintos adhesivos en elementos protegidos del patrimonio local. «Qué asco de periodistas, que tratan de esconder detrás del patrimonio su animadversión al feminismo», escribió en Twitter el representante juvenil. Cuenca tachó de machistas a todos los que cuestionaron la protesta en la Seu. «Estamos hablando de acciones efímeras y que no causan ningún daño. Buscáis donde no hay. Quizás deberíais replantearos si el patrimonio de Xàtiva es vuestra motivación real», le espetó al colectivo Inicativa Cívica per la Recuperación del Centre Històric. «Lo que prohíben las leyes de patrimonio se prohíbe sea efímero o no y un cargo importante del asociacionismo de la ciudad no puede defenderlo», respondió esta entidad. «Hay muchos lugares donde expresarse no agrediendo el patrimonio ni dando una dudosa imagen en una ciudad monumental turística», zanjó Iniciativa. Por su parte, la edil de Juventud, Lena Baraza, considera que las afirmaciones de Cuenca «no han sido acertadas» pese a realizarlas «como ciudadano y no como presidente del CJX». Pese a la independencia de esta entidad, Baraza apuntó que, como representante juvenil, se ha de «respetar el trabajo informativo y mantener las formas».