Estic en contra de les desigualtat existent entre hòmens i dones, per descomptat. En contra de que un home cobre i tinga més sou que una dona fent el mateix treball. En contra del masclisme. En contra del maltractament en general. Estic en contra de qualsevol discriminació per raó de sexe, raça o condició. Al mateix temps, em sembla perfecte que es facen campanyes de conscienciació per a continuar guanyant adeptes contra injustícies socials, tant laborals com de convivència. Estic a favor que es prenguen les iniciatives necessàries per a despertar en la gent el virus de la igualtat, i que el missatge arribe a la quantitat més gran de veïns i ciutadans; defense la paritat entre els éssers humans, siguen de la raça que siguen, tinguen la condició sexual que tinguen, i el pensament polític o religiós que els faça guiar.

Dit açò, i sense ànim de molestar ningú, i si algú es molesta, ho lamente; diré que no em sembla la millor forma i manera de reivindicar un dret el col·locar pancartes en estàtues i monuments de la ciutat; és més, crec que és un mal precedent i que es pot contagiar per a altres reivindicacions no tant raonables i tan necessàries com la de la igualtat. Esperem que no siga així, i no s'extenga l'exemple. Però veure la Font del Lleó, la Font de San Francesc... «engalanades» amb una pancarta, edavantal o cartell ho trobe, de totes totes, innecessari, lamentable i penós. I només se m'ocorre, al veure-ho, una pregunta: serà precís açò?