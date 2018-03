Un espectacular Cristian decide el derbi de la Vall entre Atzeneta y Benigànim

El derbi del grupo III de la Regional Preferente se decantó por el Atzeneta que fue quien más puso sobre el tapete sintético del Regit para ganar el duelo por 1-0. El Benigànim no inquietó la portería de Edu Samblas en ninguna fase del partido, hasta el punto que no se contabilizó ninguna ocasión clara de gol por el bando ganxut. A los 14 minutos llegó la diana que otorgó los tres puntos al conjunto taronja en un centro desde la izquierda de Manu Martínez que remató Cristian al fondo de la red. La ventaja en el marcador no decreció el ímpetu local que no concedió licencia alguna al conjunto de Mullor. En los instantes finales del primer acto, Cristian lo volvió a intentar pero se encontró con un espectacular Toni Peiró.

Tras el entretiempo, el guión no varió. El Atzeneta se impuso a su rival y merodeó las inmediaciones de Peiró con asiduidad, especialmente a la contra. Aun así, hubo que esperar al minuto 68 para ver el verdadero peligro en una de las porterías, con un lanzamiento, como no, de Cristian, el mejor de los locales, que encontró la magnífica respuesta de Peiró, el más destacado de los visitantes. José Carlos Mullor introdujo a Omar para buscar balones aéreos, pero sin éxito. Los tres puntos se quedaron en casa en el día del debut de Jesús Suárez en el Benigànim.

Roberto Granero destacó la superioridad de su equipo cuya recompensa se quedó corta con el 1-0. «Son tres puntos importantes contra un rival de una envergadura muy fuerte que estará peleando por lo mismo que nosotros». Por su parte, José Carlos Mullor se quejó de lo ocurrido en el terreno de juego. «Difícilmente se puede hacer gol si no tiras ninguna vez entre los tres palos. En la primera parte hemos estado fatal y en la segunda se han igualado un poco las fuerzas. No hemos tenido suerte en las jugadas a balón parado y también es verdad que el Atzeneta ha reculado y su peligro ha llegado en las contras». Con este triunfo, el Atzeneta se mantiene líder de la competición, mientras que el Benigànim desaparece del play-off tras el empate del Castellonense en Tous.



Descenso del Canals

El encuentro entre el Contestano y el Canals que tenía que disputarse el pasado domingo en el campo de los alicantinos fue suspendido, debido a que los de la Costera acudieron a la cita solo con diez jugadores y decidieron no jugar el partido. El delegado del Canals informó al equipo arbitral que, pese a presentarse con diez, no querían iniciar el encuentro por la situación en la que se encuentran. Son colistas del grupo con solo 2 puntos. Ahora el Comité de la Federación dictaminará, pero tras el triunfo del Portuarios y sumando la derrota del Canals ante el Contestano, los de la Costera certifican de forma matemática el descenso a 1ª Regional.