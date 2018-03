L'Ajuntament de Xàtiva destinarà els diners del personal que faça vaga a les víctimes de violència masclista

La regidora de Règim Interior, Empar Penadès, s´ha reunit aquest matí de forma extraordinària amb els representants sindicals que formen part de la Mesa de Negociació de l´Ajuntament per transmètre´ls la voluntat de l´equip de govern de destinar els diners descomptats a les treballadores i treballadors que secunden la parada del 8 de març a ajudar aquelles dones que pateixen o han patit violència masclista. Tot i que encara s´ha de ratificar en Mesa, els sindicats han vist amb bons ulls la proposta i han manifestat que animaran treballadores i treballadors, més si cal, a secundar la vaga. L´Ajuntament de Xàtiva segueix així la iniciativa d´altres Ajuntaments, com el de València, que no només animen a secundar l´atur com a mesura per a conscienciar i sensibilitzar, sinó que, a més, invertiran el diners que se´ls descompten en polítiques o accions en contra de la violència masclista.