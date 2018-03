La Pobla estrena gimnasio

La Pobla del Duc ha abierto las puertas de su nuevo gimnasio municipal, una instalación que completa el polideportivo y a la que la Diputació de València ha aportado 150.000 euros, aproximadamente la mitad de la inversión global en este espacio deportivo renovado con fondos provinciales. El presidente de la Diputació, Jorge Rodríguez, acompañó al alcalde, Vicent Gomar, en el estreno del gimnasio, una de las actuaciones más importantes de la legislatura en La Pobla del Duc junto a la mejora de la seguridad en la carretera entre el municipio y Benigànim y el nuevo acceso a la estación.

Entre 2016 y 2017 la Diputació que preside Jorge Rodríguez invirtió 708.000 euros en La Pobla del Duc, frente a los 332.000 que la corporación dejó en el municipio en los dos últimos años de la anterior legislatura, destacaron desde el actual equipo de gobierno. Además de duplicar ampliamente las inversiones, el presidente ha anunciado nuevas ayudas para el presente ejercicio por valor de 325.000 euros, lo que sumado a las obras en la CV-611 eleva a 2.150.000 euros la cantidad asignada a La Pobla del Duc desde 2015.

En palabras de Rodríguez, «estas inversiones en La Pobla del Duc, desde la renovación del gimnasio al nuevo acceso a la estación, las actuaciones urbanísticas o la recuperación ambiental del entorno de la Poaça, demuestran que no nos equivocamos al confiar en la responsabilidad de los alcaldes y alcaldesas y respetar su autonomía». Con este incremento de las transferencias directas a los ayuntamientos, junto a la creación del Fondo de Cooperación Municipal, «la Diputació ha cuadrado el círculo de la financiación local, ya que no se puede pedir a los municipios que ejerzan su autonomía si no disponen del dinero necesario para hacer frente a las reivindicaciones de sus vecinos», añadió.

Por su parte, el alcalde de La Pobla destacó «el cambio de rumbo en la gestión de las ayudas provinciales, que nos está permitiendo disponer de más fondos y destinarlos a lo que realmente necesita el pueblo y la gente que vive en él». Gomar agradeció al presidente las nuevas inversiones para este año, con 325.000 euros que llegarán procedentes los planes de Servicios y Obras Municipales, de Caminos, el Fondo de Cooperación Municipal y una línea especial.