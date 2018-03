El poeta Josep Manel Vidal es consagra amb el premi Mercè Marçal

Una trajectòria ascendent coronada per un dels guardons poètics més importants del nostre àmbit lingüístic. Aquest és el resum del que suposa la concessió del premi de poesia Maria Mercè Marçal a l'escriptor Josep Manel Vidal (L'Alcúdia de Crespins, 1965), un autor amb una irrupció en escena relativament tardana però que, en els darrers anys, s'ha confirmat com un dels escriptors valencians més emergents. Al premi Maria Mercè Marçal, que enguany arribava a la seua vintena edició, convocat pel Consell Comarcal del Pla d'Urgell, s'havien presentat un total de 62 originals, una competència més que considerable superada per L'endemà de totes les fosques, l'obra de Vidal, un poemari dividit en quatre parts i encapçalat per proses poètiques, el terreny estilístic en el qual sempre s'ha trobat més còmode el de l'Alcúdia de Crespins. El jurat ha destacat de l'obra la destresa de la seua estructura i el diàleg intertextual que s'hi estableix.

Vidal se suma així a un palmarés ben important, els dels guanyadors d'aquest premi, amb noms com els del catalans Lluís Calvo i Mireia Vidal-Comte, els balears Miquel Bezares i Pere Antoni Pons o els valencians Manel Rodríguez-Castelló i Ramon Guillem, noms tots ells de la primera línia poètica. Tot i que el 1991 l'escriptor alcudià ja havia guanyat un premi de narrativa curta, el Rafael Comenge d'Alberic, no comença a ser conegut fins la dècada del 2000, gràcies sobretot al seu blog Filar prim, en el qual anava publicant proses poètiques que destacaven per la seua delicadesa i la riquesa del seu llenguatge. Una faena constant i interessant que li va valdre fer el salt al paper imprés i publicar els seus dos primers poemaris, el prometedor El meu nom no és un ésser viu (Germania, 2011) i l'esplèndid La fràgil arquitectura dels teus gestos (Onada, 2013), premi Josep M. Ribelles de Puçol.

L'any 2016 va publicar el seu primer llibre de relats, el notable La llum de les estrelles mortes (Bullent, premi Soler i Estruch) un volum de relats amb un toc fantàstic, influència de Pere Calders, i una prosa curosa i rica producte del bagatge i de les pròpies investigacions poètiques. En tot cas, L'endemà de totes les fosques, que serà publicat per Pagès Edicions, suposa un salt qualitatiu per a aquest escriptor, agitador cultural i professor de secundària, la confirmació definitiva a casa i la possibilitat d'eixamplar els seus lectors a Catalunya, on va assolir un cert renom entre l'univers literari associat als blogs per la bellesa colpidora i la magnífica factura dels textos de Filar prim.