Otra sentencia favorable a FCC engrosa la factura por los sobrecostes del CCX

Una nueva sentencia dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo nº3 de València ha engrosado un poco más la factura que ha de asumir el Ayuntamiento de Xàtiva por los sobrecostes en la construcción del Centre Cultural CCX. Si, en 2015, la corporación fue condenada a abonar 390.000 euros a FCC por una serie de trabajos liquidados no contemplados en el presupuesto original, ahora la multinacional ha visto reconocido en los tribunales el derecho a cobrar un último recibo pendiente correspondiente a la revisión de precios de la certificación final de la obra, junto a los intereses de demora devengados.

Por este concepto, la empresa reclamó en marzo de 2016 un total de 169.734 euros al consistorio, que rechazó la solicitud por silencio administrativo. Dos años después, la jueza Mª José Juesas ha estimado solo de manera parcial el recurso contencioso presentado por FCC, rebajando la deuda. La empresa calculó el importe pendiente de pago a raíz de un informe pericial que cifraba en 560.740 euros el exceso de obra ejecutada en el CCX respecto a las previsiones de partida. Pero a este importe hay que restarle una serie de mejoras no efectuadas por la contratista. Según concluye la magistrada, la última revisión de precios ha de cuantificarse en ejecución de sentencia tomando como base la liquidación de 390.000 euros determinada en la condena de 2015, cifra que se corresponde con la obra de más realmente realizada.

En cualquier caso, el procedimiento judicial permanecería a expensas de que se resuelva el recurso de apelación que la junta de gobierno local de Xàtiva acordó interponer el 12 de febrero contra el fallo de primera instancia.

FCC denunció que, si no cobraba esta última factura, se estaría produciendo «un enriquecimiento ilícito» de la administración. La constructora argumentó en su recurso que el consistorio había aprobado ya la revisión de precios de las certificaciones 1 a 13 y declarado el gasto plurianual en 2014 y parte de 2015: solo quedaba pendiente de revisión la certificación nº14, cuyo cobro fue rechazado por la corporación, al entender que se trataba de intereses de demora. La defensa del ayuntamiento se opuso a las pretensiones de la empresa, haciendo hincapié en que la liquidación del contrato -según sentencia- fijaba un saldo a favor de la contratista de 323.71 0 euros y no de 711.780 euros, como reclamaba en un principio FCC. El juzgado cuantificó en 560.740 euros la certificación final de las obras (la nº14), importe al que hay que detraer lo ya abonado por el ayuntamiento y las mejoras no ejecutadas, algo que la mercantil no tuvo en cuenta. La corporación, además, alegó que la disputa ya se había dirimido en una sentencia anterior y que la demanda económica había prescrito.



Un nuevo cálculo

Tras examinar los hechos, el juzgado descarta discha prescripción y sostiene que FCC tiene derecho a reclamar la factura en concepto de revisión de precios de la liquidación definitiva. Sin embargo, entrando en la cuestión de fondo, la magistrada discrepa del montante exigido por la mercantil y ordena que se vuelva a recalcular, siguiendo los criterios municipales.

El procedimiento forma parte del carrusel de litigios en los tribunales que inició FCC contra el consistorio tras quedar apartada de la contrata de la basura en 2012. El ejecutivo se enfrentó a la constructora por una serie de sobrecostes en el CCX no autorizados y materializados al margen de los cauces formales. Las discrepancias terminaron en los tribunales. El edificio cultural se presupuestó en 1,84 millones de euros, pero, después de varios modificados, su coste se habría disparado hasta rondar los 3 millones, según fuentes municipales. Hace justo un año, otra sentencia condenó al consistorio a pagarle 150.000 euros a FCC por los sobrecostes de otra obra. Y aún hay más contenciosos en marcha.