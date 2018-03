si todo ha ido como debe, hoy ha de ser un día diferente. No un día complicado o difícil, o desagradable, sino todo lo contrario. Un día festivo, emocionante, porque mucha gente ha dado un paso al frente y ha participado en la huelga general feminista convocada con motivo del 8 de Marzo, Día internacional de las Mujeres. Hoy es el día en que las mujeres de esta ciudad, de este país, de todo el planeta dejan de ser víctimas, explotadas, ninguneadas, manipuladas, y declaran la guerra, sin tregua, al machismo, a la exclusión. Un día en que se abre un futuro de esperanza para todas las niñas que no tendrán que ser lo que no quieran ser, ni abrirse caminos dando y recibiendo codazos. No tendrán que elegir entre ser las mejores en su profesión o construir un proyecto personal que las haga felices. No serán humilladas por jefes ineptos e improductivos que las adelantan en sus carreras profesionales no por mayor valía o cualificación sino por aquello que llevan entre las piernas. No verán cómo sus obras, sus descubrimientos, sus logros y aportaciones a la sociedad, son ocultadas o escasamente valoradas.

Un día como hoy damos un paso hacia una nueva realidad en la que las jóvenes no verán cuestionado su derecho a ser madres cuando ellas decidan o simplemente a no serlo. No estarán solas ante las responsabilidades familiares ni sentirán el malestar que produce percibir salarios más bajos ni ocupar los peores puestos de trabajo. No se educarán en el miedo, en el temor a ser agredidas o abusadas. No deberán aguantar baboseos ni maltratos, ni sentirse pedazos de carne sin alma. No tendrán que aprender a defenderse porque nadie querrá atacarlas. Hoy es el día en que entre todos y todas ponemos las bases para frenar las agresiones sexuales, los abusos, los asesinatos machistas. Hoy, por fin, con la huelga feminista, la sociedad y sobre todo las mujeres no dicen lo que ya está dicho y repetido hasta la saciedad, sino que actuan parando el mundo para demostrar que sin ellas y contra ellas, no va a funcionar.

Es una lucha sin colores. A pesar de los esfuerzos de muchos, es una lucha de mujeres diversas, que van del azul gaviota al rojo bermellón, desde los atrios de las iglesias hasta los juzgados, las prensas de los periódicos, los despachos de alta dirección y los comedores sociales. Quizás la perspectiva sea diferente, pero en la fotografía final todas estamos retratadas. Es un día emocionante porque se trata de una huelga por la justicia, por los derechos humanos; en solidaridad con una mitad de la población a la que ha tocado, desde siempre, sustentar con su trabajo, su esfuerzo y su sacrificio, los privilegios de la otra mitad. Nada será igual al día siguiente. No debe serlo. Se ha cruzado una línea importante en base, sobre todo, el empuje de las propias mujeres que han abanderado, con sus luces y sus sombras, una batalla en la que se juegan su vida, su dignidad, su futuro. Quieren una vida que merezca la pena vivir, acabar con una situación que consagra privilegios incuestionables para una parte de la población y obliga a la otra mitad a vivir vidas que no eligen, que otros deciden por ellas. No van contra nadie, sino por ellas mismas buscando equilibrar una balanza en la que siempre les han hecho trampa. Solas o acompañadas han iniciado un camino de alegría y esperanza, de futuro y modernidad que cualquiera, excepto las estatuas sin alma, pueden compartir.