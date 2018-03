Xàtiva trata de reflotar Protección Civil tras la baja en bloque de 15 voluntarios

A comienzos de febrero, 15 voluntarios de Protección Civil presentaron en bloque ante el Ayuntamiento de Xàtiva su baja temporal de la agrupación en respuesta la decisión del equipo de gobierno de dejar de contar con ellos para reforzar los actos que se organizan en la ciudad. La disolución del colectivo „que el consistorio trata de reactivar„ fue el cénit de una sucesión de desencuentros a lo largo del último año y medio que culminó con el cambio de cerradura del local utilizado como base.

Los efectivos han solicitado una excedencia de 11 meses para no perder los derechos adquiridos „algunos llevan inscritos como voluntarios diez años„, alegando motivos personales. Sin embargo, varios exintegrantes han acudido a este diario para relatar una visión de los hechos que difiere mucho de la defendida por el consistorio. Aseguran haber sido «marginados» y «maltratados» y sostienen que no se les avisaba con tiempo para participar en los actos, o que directamente no se les llamaba. Denuncian el incumplimiento de los estatutos por la tardanza en regularizar el organigrama de mando y la reducción de fondos destinados a Protección Civil, así como el -a su juicio- deficiente equipamiento y el «estado pésimo» de la base, donde, afirman, se quedaron pertenencias personales. Las tensiones, manifestadas en el último pleno municipal con la presencia de varios voluntarios entre el público, ya quedaron patentes durante la pasada Fira d'Agost, cuando la agrupación decidió no prestar sus servicios «por la imposibilidad de organizarse de una forma adecuada», al no tener asignado un puesto como es habitual cuando se inició el montaje del recinto, el 11 de agosto.

El equipo de gobierno tacha de falsas la mayoría de estas afirmaciones. La regidora de Seguridad, Mariola Sanchis, asegura que el consistorio decidió dejar de llamar al grupo de voluntarios por su «falta de implicación», «pasotismo», «poca voluntad y falta de responsabilidad» en el último medio año. «Les comunicábamos los eventos con la máxima antelación posible. Entiendo que son voluntarios y tienen sus compromisos, pero al final no solo no venían, sino que ni siquiera se dignaban a contestar: necesitamos gente con ganas de sumar y colaborar», afirma la edil. El ayuntamiento ha comenzado a reflotar la agrupación con la incorporación de seis nuevos voluntarios. Al inicio de la legislatura, la situación era similar. Había un grupo muy reducido de efectivos tras el cese del anterior responsable y el colectivo se rehizo en parte con la entrada de voluntarios de l'Olleria. Sanchis mantiene que todos los integrantes fueron equipados con uniformes nuevos y con dos motos y niega el recorte presupuestario: «tienen medios suficientes». Lo que se produjo „subraya„ es un «cambio en la dinámica del gasto» para evitar la discrecionalidad» y «controlar el buen uso y administración de fondos públicos», tras registrarse alguna anomalía, puntualiza.



Inventario

Sanchis indica que la Policía Local detectó un uso «irregular y desautorizado» del local de Protección Civil a altas horas de la madrugada y señala que se está haciendo inventario tras detectarse que falta equipación, pinganillos y alguna emisora. Sobre la polémica de la Fira, la concejal hace hincapié en que la caseta de la agrupación se montó en otra ubicación pero los miembros «no tuvieron paciencia» y «no quisieron esperar».

Los voluntarios rechazan las acusaciones y ven un sesgo ideológico y un interés de control del consistorio, a tiempo que señalan los obstáculos para reunirse con el alcalde hasta que se manifestaron en el pleno. «Nos han puesto las cosas muy difíciles», zanjan. El gobierno local apunta, por su parte, que siempre ha estado abierto al diálogo y que el alcalde les ha atendido en dos ocasiones.