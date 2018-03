Fomentan compras locales en Ontinyent

Comerç IN y el Ayuntamiento de Ontinyent han impulsado la campaña «Pensar en IN es pensar en mí», una idea para hacer valer y concienciar a la ciudadanía de la importancia del consumo local y que repartirá 13.000 bolsas entre la clientela de las tiendas asociadas. El concejal de Política Económica, Pablo Úbeda, y la secretaría de Comerç In, María José Alhambra, daban detalles de esta iniciativa que tendrá lugar desde esta semana y hasta el próximo 5 de abril. Ambos destacaron la importancia de fomentar actitudes que apuntalen al comercio.