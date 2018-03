El Pla Xàtiva guanya un premi de la Generalitat per la seua perspectiva de gènere

Maria José Salvador, consellera d´Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, va fer entrega dilluns passat del premi a la coopertiva d´arquitectes "El Fabricante de Espheras" pel projecte "Pla Xàtiva, el procés de participació del Pla Especial del centre històric de Xàtiva".

L´objectiu d´aquestos premis es reconèixer la tasca desenvolupada a favor d´integrar la perspectiva de gènere en els entorns habitats, en els espais públics urbans i rurals i en la mobilitat.

El Pla Xàtiva és un projecte que va consistir en un procés de participació per a realitzar un diagnòstic de la percepció de les persones veïnes sobre els principals problemes i oportunitats del centre històric de Xàtiva, i que es va portar a terme al llarg de 2017. Un procés que va implicar 4 parts: La Regidoria d´Urbanisme, dirigida per Cristina Suñer; la Regidoría de Cultura i Patrimoni, dirigida per Jordi Estellés; els equips tècnics de El Fabricante de Espheras i Vetges Tu i Mediterrània; i, per últim, un grup motor de ciutadanes, representant a diferents associacions, col·lectius i perfils socials del Centre Històric de Xàtiva.

Per tal d´aplicar criteris inclusius i de gènere a la metodologia, el projecte es va definir en base a 8 perfils diversos, amb un criteri d´igualtat, per buscar que el procés arribés a tots, basats en persones reals que van prestar el seu nom i el seu rostre per representar cada taller. Per fomentar la participació dels diferents perfils es van dissenyar tallers específics, alguns amb la intenció d´afavorir la participació de persones que normalment no participen en aquests processos.