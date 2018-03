El Benigànim busca «lavar» su imagen ante el Jávea y el Atzeneta continuar la racha de triunfos

El Atzeneta abre la jornada vigésimo sexta viajando a la Marina Baixa para enfrentarse al Benidorm CD a partir de las 15:45 horas. Dos equipos con dinámicas diferentes; el conjunto benidormí acumula seis semanas consecutivas sin ganar mientras que la escuadra taronja suma cuatro sin perder. Aun así, el técnico del Atzeneta, Roberto Granero tiene muy claro al rival al que se enfrenta. «Es el mejor equipo que ha pasado por Atzeneta, el que más nos ha jugado de tu a tu. El resto de contrincantes no nos han presentado mucha oposición. Por eso, sabemos que son un buen grupo que se ha diseñado para estar arriba y que por diversas circunstancias, las cosas no han salido como esperaban». El técnico de Chella no podrá contar con Manu Martín, sancionado ni con Arnau e Izan, lesionados.

Mañana a las 17 horas se jugará el choque más atractivo de la jornada y que enfrentará en el Municipal al Benigànim y al Jávea. El cuarto y quinto clasificado separados por tres puntos en la clasificación. Los de Vall d'Albaida deberán cambiar la imagen ofrecida en el Regit. Se enfrentan el tercer máximo goleador del grupo, pero contrapone estos datos al hecho que también encaja con facilidad. El entrenador del Benigànim insiste en «no perder nuestro modelo de juego. Nos enfrentamos a un equipo que en algunas parcelas tiene jugadores importantes y a principio de temporada hicieron un proyecto para estar arriba». El conjunto rojiblanco mantiene las bajas de Baeza que cumplirá el último partido de sanción y tiene las dudas de Sellens y Mallol por lesión.



El Canals, al borde de desaparecer

El Canals visita esta tarde (17:30) el estadio Diego Mena Cuesta de Dénia para enfrentarse al equipo local, en un duelo de opuesto. Los alicantinos son segundos en la tabla, a cuatro puntos del líder Atzeneta, mientras que el Canals es colista, con el descenso a Primera Regional ya consumado, y además se ha quedado en «números rojos» en la clasificación tras restarle tres puntos como «sanción» por no jugar la pasada jornada ante el Contestano, cuando se presentaron al partido con solo 10 jugadores y optaron por no jugar. Para este partido José Adrián Aroca contará con 17 jugadores, incluido el presidente, José Borredá, que ha oficializado su ficha para que no se repita la situación del Contestano. Aroca no podrá contar con Navarro, Toni Giménez y Aguado.

La semana en el Canals ha estado marcada por el comunicado hecho público por el presidente, que ha puesto de manifiesto la grave situación que atraviesa el club, del que dice «nadie ha querido hacerse cargo» y que alerta que está «al borde de la desaparición y en una situación con deuda en la Federación que se tuvo que pagar con dinero del presupuesto para la plantilla». Ningún jugador cobra y solo se le pagan gastos de desplazamiento, según José Borredá, que expone la complicación de configurar la plantilla, pero afirma que los jugadores «están comprometidos hasta final de temporada».

Borredá explica que se han reunido con el concejal de Deportes canalense y que «esperemos que en dos semanas, como mucho, haya una respuesta» de respaldo económica, si no hay respuesta favorable, el presidente de la UD Canals afirma que «lamentándolo mucho no podremos afrontar arbitrajes y otros gastos», por lo que el equipo podría desaparecer.