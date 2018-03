Intérpretes de Madrid y Barcelona se imponen en cuerda frotada en Xàtiva

La Casa de la Cultura de Xàtiva alberga hoy y mañana las audiciones de la especialidad de piano del XVIII Concurso de Jóvenes Intérpretes Ciutat de Xàtiva, tras llevarse a cabo el pasado fin de semana las pruebas de cuerda frotada. De un total de 30 participantes venidos de diferentes puntos de la geografía española que afrontaron la primera fase del concurso con la interpretación de una obra obligatoria, 13 fueron los finalistas que se enfrentaron a la segunda fase del certamen con la interpretación de una obra de libre elección.

El tribunal, conformado por José Miguel Fayos (presidente), José Enrique Bouché (especialista de violoncelo); Enrique Palomares (violín) y Pilar Marín (viola), acordó por unanimidad otorgar los primeros premios a: Eva Rabchevska, intérprete de violín, de 21 años y procedente de Madrid, premiada en la modalidad A con diploma, trofeo y 1.300 euros; a Bella Chich, intérprete de viola, de 21 años y de Madrid también, ganadora en la modalidad B con diploma, trofeo y 1.000 euros, y Miguel Muñiz Galdón, violinista de 16 años y procedente de Barcelona, premiado en la modalidad C con diploma, trofeo y 800 euros. El accésit, dotado con 450 euros, fue para Jaime Maceira Naya, intérprete de violín, de 17 años y procedente de Alcalá de Henares premiado en la modalidad B, según fuentes de la organización del certamen setabense.

Asimismo, cabe recordar que el músico de la Societat Musical la Primitiva Setabense Pablo Guinart Juan se llevó el Premio Especial Luis Milán de la especialidad de viento metal para intérpretes locales la semana anterior, premio dotado con diploma, trofeo y 450 euros. La organización del concurso otorga este premio al mejor participante finalista, residente en Xàtiva, que no haya sido ganador en ninguna de las distintas modalidades. El trombonista de la Música Vella actualmente está ampliando estudios en Holanda realizando un máster en la Codarts Univerity for the Arts, de Rotterdam, con los prestigiosos profesores Alexander Verbeek y Brandt Attema. También ha sido seleccionado como academista de la Rotterdam Philharmonic Orchestra. Guinart concursó en la especialidad de viento-metal, en la categoría A, de 22 a 26 años de edad.