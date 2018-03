El Olímpic afronta una «final» contra el Villarreal C en lucha por la cuarta plaza

El Olímpic jugará contra el Villarreal C hoy en la Murta, lo que ya no se puede considerar una novedad, pero a las 17:30, hora poco habitual para un sábado. Para el encuentro, que será dirigido por Francesc Bañó, el entrenador del club de Xàtiva ha vuelto a insistir en el necesario apoyo de los aficionados. Han quedado fuera de la convocatoria por lesión Víctor Banegas y Borja, ya que todavía les quedan unas semanas para poder contar con ellos. Por su parte, Pepín y Carrascosa entrarán en la convocatoria pero no para disputar el partido completo. Carrascosa no completó el entrenamiento de ayer.

El entrenador, Jero López, podría repetir con Berna y Matías como pareja de centrales por el buen rendimiento dado en los últimos encuentros. Antes del partido se hablará con Pablo Carrascosa, máximo goleador del equipo. Se pueden dar varias opciones: Lolo Ivars, Albert? pero esta semana se ha probado con Belda en dicha posición «porque está cómodo y es valiente y al final el criterio será que tengan confianza para jugar un partido muy complicado». El jugador podrá jugar ya sin la máscara protectora.

Uno de los cambios significativos se dará la portería. Paco debe descansar tras varias semanas arrastrando problemas en la rodilla, que aunque no parce grave está pendiente de una ecografía. Todo apunta a que hoy debutará Kedra, después de haber entrado en las últimas convocatorias, mientras que Joshua, fichado en las mismas fechas de Kedra, y que había jugado en el Olímpic B algunos partidos, deja el equipo para jugar en el Torrevieja lo que queda de temporada.

El encuentro ante el Villarreal C, cuando faltan 11 jornadas para el final, diez partidos en el caso del Olímpic, es otra final dada la tremenda igualdad en esa lucha por el cuarto puesto. Esta jornada se disputa un Torre Levante-Eldense. El primero tiene los mismos puntos que el Olímpic; el segundo, cuarto clasificado, suma únicamente un punto más, aunque «primero tenemos que pensar en el partido de hoy, un rival complicado, un filial». López, respecto a las opciones de promoción, ha repetido su mensaje: «Vamos a intentar llegar a las últimas jornadas con opciones, vamos a pelear al máximo. Cuando este equipo entrena o juega se olvida de todo lo que nos rodea».

En otro orden de cosas, dada por finalizada la primera fase de adquisición de acciones por los socios, se han adquirido 340 acciones por un total de 43 socios. Algunos de ellos han adquirido la totalidad de acciones posibles, 60. Desde el 5 de marzo se ha abierto un plazo de 30 días hábiles para que estos socios puedan adquirir hasta 68 acciones por acción comprada en la primera fase. También podrán adquirir acciones, con condiciones, los socios que no las hayan adquirido en la primera fase. El total de acciones es de 19.340.