El Olímpic da un paso atrás con la derrota ante el Villarreal C y se aleja de los puestos de promoción

Paso atrás del Olímpic o dosis de realidad. El Olímpic perdió en casa ante el Villarreal C (0-2) en un encuentro marcado por el chaparrón de la primera parte, por las bajas y por la efectividad del rival. Fueron 300 los espectadores en la Murta. Un desajuste defensivo y la calidad del rival supusieron el primer gol visitante en la primera parte. Tras perder a Belda con dos amarillas casi consecutivas en la segunda parte, llegó el segundo gol de los amarillos, «sabíamos que ellos iban a tener el control del partido. Cuando mejor estábamos ha llegado la expulsión de Belda y ahí se acabó el partido. Luego traté de proteger a los jugadores que ya tenían una tarjeta», explicó el entrenador Jero López en la sala de prensa.

La plantilla realizó ayer su primera sesión de entrenamiento. En principio va a ser una semana de recuperación de efectivos y se espera que para el partido contra el Roda se pueda contar con Pepín, Carrascosa y Borja. También se va a estar estos días pendientes de la evolución de Paco, mientras que el club confía en que Víctor Banegas pueda, al menos, participar en alguna sesión con el grupo.

Ante el Villarreal debutó el juvenil Sergio y también jugó Dani, mientras que, como se anunció, Dawid Kedra fue el portero titular. El guardameta no pudo hacer nada en los dos goles y tuvo buenas intervenciones salvando algún gol más visitante. Belda vio dos cartulinas amarillas, casi seguidas y su protesta tras la expulsión le puede suponer hasta cuatro partidos de sanción. Las bajas fueron determinantes pero el entrenador no quiere pensar en ello, «trato de sacar lo mejor de cada futbolista. Cada uno aporta cosas al equipo que hacen que el conjunto funcione mejor. No puedo estar durante la semana lamentándome de la situación».

En esta ocasión los demás no fallaron: el Torre Levante se impuso al Eldense (2-0) y la Nucía ganó 3-1 al Bunyol. Así, el equipo entrenado ahora por César Ferrando es cuarto con 52 puntos, los mismos que tiene el Torre-Levante, seguidos por el Eldense con 50, el Olímpic con 49 (séptimo) y también ahora por el Villarreal C con 46. La clasificación no obsesiona a Jero López, que afirma que «en nuestro pensamiento, tenemos unos números ahí, hemos hecho un trabajo bueno durante la temporada y por eso tenemos unos puntos que nos hacen tener cierta ilusión. No nos hacemos un favor pensando a medio plazo, que nos agobie la clasificación». El próximo encuentro será ante el Roda. De momento el equipo entrenará mañana y el jueves. Si se juega sábado, el equipo entrenará viernes; si se juega domingo, entrenará sábado y descansará el viernes.

Por otra parte, entre el pasado viernes y ayer el club abonó a plantilla, cuerpo técnico y trabajadores una nómina más de las adeudadas, gracias a una subvención recibida de la Federación Española. De nuevo, se invitó a un posible inversor a presenciar el partido.