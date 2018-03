Parras: «Hemos tenido el control, pero nos ha faltado estar más inspirados»

El Ontinyent solo pudo sumar un punto ante el Sabadell (0-0), en un partido en el que los aficionados que acudieron al Clariano no pudieron disfrutar de buen fútbol y demasiadas ocasiones. La fría y ventosa tarde climatológica contagió el juego de ambos conjuntos, en un encuentro en el que el Ontinyent lo intentó ante el rey del empate, el Sabadell, que acumula 18 partidos concluidos en tablas. El entrenador del Ontinyent, Vicente Parras, reconocía el poco fútbol que ofrecieron los dos equipos y señalaba que «se ha cumplido el guión» que se esperaba antes del choque. «Ha sido un partido muy táctico, con dos equipos bien cerrados, que nos gusta vivir a la contra, darle velocidad al juego».

Vicente Parras apuntaba los errores del Ontinyent en la primera parte, «hemos intentado proponer y ellos han vivido de lo que hemos propuesto, con pérdidas que no debíamos hacer», reconocía el técnico, que también señalaba la «ansiedad» de sus jugadores. En la segunda parte, según Parras, los del Clariano tuvieron el partido «más controlado», volcados al ataque, buscando el área rival, «pero nos ha faltado estar más inspirados», lamentaba.

El empate sin goles final deja una sensación agridulce en las finales ontinyentinas, que ante la imposibilidad de ganar valora positivamente el punto sumado ante un duro rival. «Deja una sensación rara, ves que el equipo quiere y lo ha puesto todo, pero no era el día», señalaba el entrenador del Ontinyent tras el partido. Parras exponía que «nos enfrentábamos a un equipo muy cerrado, que prácticamente no te deja maniobrar, que en su zona del campo no se complica y que rápidamente te la mete en campo contrario y genera inseguridad». Los locales pecaron de precipitación en un partido «largo, de saberlo competir, de no dar opciones al rival», reconocía el entrenador, que lamentaba que el equipo diera alas al rival con oportunidades que pusieron nerviosos a los locales. «Tendríamos que haber tenido más calma, llevar el balón a banda, intentar progresar por fuera y no permitir las contras del rival», recalcaba.



Pocas ocasiones

El partido ofreció poco peligro en ambas áreas. Los visitantes la tuvieron en una clara ocasión que salvó el portero Álvaro Campos con una mano prodigiosa, mientras que los locales pudieron avanzarse en un remate de Verdú tras un corner y en una falta de Juanan. Un partido que hubiera dado los tres puntos al que se hubiera aprovechado de un error del rival o en una acción a balón parado. Parras buscó el gol con cambios que dieran más movilidad al equipo: puso a Raúl por fuera y después en punta y a Fran por dentro, pero al final no pudo ser. La expulsión de Rober al final tampoco ayudó a buscar una última ocasión.

Al final un punto en un partido en el que según Parras, el Ontinyent lo puso «todo, con un compromiso máximo de los jugadores, que lo han dado todo, pero que no ha podido ser», concluía el entrenador del Ontinyent.