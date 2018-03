El Clariano quiere ganar al Vilafranca y a la Champions

n El Ontinyent tiene esta tarde (19 horas) una buena oportunidad de engrandecer su historia con el paso a la gran final de la Copa RFEF. Para ello deberá eliminar al Vilafranca, equipo de la tercera catalana. Aunque a estas alturas de competición no hay favoritos, bien es cierto que el Ontinyent arrancó un buen resultado en el partido de ida, con un empate a uno, que obliga a los del Alt Penedés a marcar en el estadio del Clariano. El técnico del Ontinyent asume el papel ventajoso de su equipo aunque en un porcentaje no muy alto. «Pequeño, no muy grande. No sé si llegará a un 60-40, también por el factor campo. Nosotros en casa nos sentimos muy a gusto, al igual que ellos en su campo», señala Vicente Parras.



Parras: «Queremos pasar»

A pesar de que la competición copera ha causado más de un inconveniente al club textil, ha llegado el momento de disfrutar de la Copa. Se pudo ver ya en la remontada ante el Betis B, de cómo se celebró en la grada y en el vestuario. Ahora, es el momento de subir el penúltimo escalón, eliminando al Vilafranca. Parras reconoce que hay «mucha ilusión. Llegado a este punto, queremos pasar y llegar a la final lo que sería un hecho histórico para el club porque nunca antes lo ha conseguido. No quiero poner paños calientes, queremos pasar», afirma rotundo el técnico. La igualada conseguida en el feudo del Vilafranca en la ida y el precedente de la eliminatoria ante el Betis B da esperanzas al club ontinyentí en pasar.

Se ha hecho un llamamiento al aficionado del Ontinyent para que dé apoyo a su equipo en una tarde noche donde, de nuevo la Champions luchará con el encuentro del Clariano para captar protagonismo. El precio para el abonado blanquinegro es de 5 euros y podrá sacar cuantas entradas anticipadas quiera antes del mediodía de hoy miércoles en los puntos habilitados para el caso y que son la Administración de Lotería de la Avenida Almaig, Estanco del C/ Pio XII, Bar Cándido, Bar Nou Tibot y Estanco de Sant Rafel. En taquilla, las cifras serán de 8 general y 12 tribuna para el no socio. El partido dará comienzo a las 19 horas y será dirigido por el benidormense Álvaro Cánovas.