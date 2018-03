Ahora que todo el mundo te arruina el viaje, el concierto o la salida a recolectar setas anticipándote las previsiones meteorológicas desde su móvil una semana antes, la plantà de las fallas sigue siendo un fenómeno más o menos al margen del clima. Al margen no porque no acuse las inclemencias sino porque —siempre que el viento no sea extremo. O que llueva a cántaros— más tarde o más temprano, los talleres han de tirarse a la arena y poner a funcionar la grúa. La plantà nunca se suspende. Pero un pequeño retraso por aquí otro por allá y la cadena de montaje se colapsa. Como todos los años, hay artistas muy madrugadores: Palacio i Serra plantó en Murta-Maravall el lunes. Otros dejan la falla de Xàtiva para última hora porque antes han de solventar el izado de piezas de otras localidades, como Xavier Herrero, que ayer no tenía todos los remates en el sitio todavía. Pero nadie teme que la noche del 15 al 16, aunque se tenga que emplear a fondo la cuadrilla de la comisión para rematar las bases y la decoración, el monumento quedará en perfecto estado de revista.

Son casi las doce de la mañana y cae una lluvia fina pero persistente en Xàtiva. Un operario del equipo de Josep Almiñana retoca, impasible, una figura. Es en la demarcación de Juan Ramón Jiménez, cuya tarea estaba ayer muy avanzada. Las predicciones dicen que hoy no lloverá, pero suelen referirse a Valencia capital. Hay anunciados chubascos dispersos en el interior de la provincia, según predicciones complementarias. «Estamos acostumbrados a esto; siempre que no llueva muy intensamente, una plantà con agua es incómoda pero se puede hacer bien. Con fuerte viento... eso es ya una pesadilla», explica otro operario. Albiñana explica que una vez acabe de plantar esta falla se va fuera a plantar otra y deja «para la última» la de Ferroviària, de sección especial. Más suspense, por tanto, para ver de qué va este cadafal porque en el libro oficial de la Junta Local Fallera no han publicado el boceto. Dicen que para impactar.

También es un clásico en mostrar muy tarde sus cartas República Argentina, bien durante los años de Paco Roca o como ahora con Què calor fa en Falles (Francis Guerrero y Venancio Cimas). Por cierto que ayer circulaba el rumor de que una de las cuatro fallas de la especial estaba sin pintar el lunes y que ha habido que reforzar el taller con voluntariado para poder acabarla a tiempo... y que no se note.

Para que la lluvia no dificulte la plantà pero, sobre todo, para que la falla esté a salvo, en Abú Masaifa ya hace unos años que la colocan a cubierto debajo de un toldo sustentado por una estructura metálica. Ayer ya estaba prácticamente terminada. La firma Xavier Gámez y es una de las aspirantes de la especial. Este año, la falla la han trasladado y está después de la grande en dirección noroeste, poco antes del cruce con Duc de Calabria.

La lucha de la sección especial

Las fallas de Xàtiva de este año que compiten por el primer premio de la sección especial son República Argentina (última ganadora); Raval, Ferroviària y Espanyoleto. Sólo Raval tiene nuevo artista: Fernando Llopis. Espanyoleto ya es la tercera vez que apuesta por un gigante, Pere Baenas. Y Ferroviària planta por segundo año con Almiñana tras los años de vino y rosas con Xavier Herrero. Se trata de las mismas cuatro fallas de esta sección en 2016 y 2017. En la sección especial de infantiles, aspira a reeditar la victoria obtenida el año pasado Espanyoleto (Ramón Olivares) con Murta-Maravall, Abú Masaifa y Ferroviària como rivales.

En la primera de fallas grandes se miden Sant Jordi, Murta-Maravall y Molina-Claret. Muerta se llevó el galardón de esta sección el año pasado. En la sección segunda compiten el Cid-Trinitat, Abú Masaifa, Benlloch, Juan Ramón Jiménez, Selgas-Tovar y Passeig-Cardenal Serra. Mientras que la tercera reúne a cinco fallas: Corts Valencianes, Mercat, El Carme, Sant Feliu y Sant Jaume. La primera de ellas es la vigente ganadora.

Sólo ha pasado una vez desde el nuevo sistema de secciones, en 1998. Pero conviene recordarlo: una falla de sección inferior puede ganar el premio global a la Millor Falla de Xàtiva si tiene más puntos que la ganadora de la especial.