¿y ahora qué?

El tiempo pasa volando. No hay frase más tópica y cierta. Se producen acontecimientos, sucesos y eventos que se superponen y solapan, concediéndose mutuamente un minuto de gloria para pasar de inmediato a ser historia. Ahora son las Fallas las que se alzan como soberbias protagonistas de la actualidad. Y sin embargo, hace justamente una semana, solo siete días, este país vibraba ante impresionantes manifestaciones „en esta ciudad, la más grande nunca presenciada„ en defensa de los derechos de las mujeres. Una manifestación épica a pesar de los agoreros que predijeron su fracaso, de quienes intentaron deslegitimarla, o incluso ningunearla porque no se amigan con nadie y menos con las mujeres. A pesar de erróneas decisiones, juicios precipitados, rectificaciones de última hora e innecesarias demostraciones de poder, esta ciudad demostró de forma inequívoca su preocupación e indignación por los problemas que aquejan a las mujeres. Y por tanto, la exigencia de la igualdad, por encima de cualquier otra consideración.

Desde hace una semana, las políticas de igualdad deben ser, para quien no quiera adolecer de una miopía política considerable, eje transversal de actuación de la gestión municipal. Ya vale de tratarlas como parte secundaria y anecdótica de la actividad política. De adjudicarles un papel testimonial. De convertirlas en armas para la competición partidista.

Pasado el día H (H de huelga, de hermosura y de alegría aunque no lleve H) no sería nada inteligente, sino todo lo contrario, instalarse en la autocomplacencia, en el rencor, o en la soberbia sin canalizar hacia hechos concretos ese capital de energía positiva. O peor aún, pretender que ardan en el humo de las Fallas las pancartas, carteles y octavillas que llamaban a luchar por la igualdad.

Los tibios de corazón, los escépticos, los cínicos han recibido un mensaje, claro y alto que no admite excusas de mal pagador ni permite justificaciones basadas en la ignorancia o en otras urgencias.

Luchar por la igualdad no es un lema, un mantra que a fuerza de repetirlo se convierte en realidad. Es una acción política concreta que empieza analizando con la lupa violeta aquello que sostiene toda la gestión municipal: los presupuestos. Y no se trata sólo de ver cómo es de gorda o flaca la partida de la Concejalía correspondiente, sino de analizar como revertirán en las vecinas de la ciudad todas y cada una de las políticas emanadas del Ayuntamiento. Porque la igualdad significa que eso no da igual.



Participación femenina

La participación ciudadana debería prestar especial atención al fomento de la participación femenina, para que su voz no sea olvidada. La mejora de la movilidad y la accesibilidad deberá detectar los problemas específicos que enfrentan las mujeres. Nada que objetar a una política de personal que garantice el acceso con criterios de igualdad y transparencia, siempre que ningún puesto ni ocupación esté fuera del alcance de las mujeres. Urbanismo sostenible y feminista. Cultura que reconozca la aportación de las mujeres. Ocio y deporte también para niñas y mujeres. Siempre un lenguaje que nos mencione.

Dos herramientas esenciales deben ver la luz. Una es el Plan de Igualdad para la Ciudadanía, indispensable para construir la Xàtiva violeta. El otro es el Plan contra la Violencia machista, un acuerdo corresponsable, que integre al conjunto de la sociedad en la lucha frontal contra la violencia machista. Su elaboración debe contar con todas las complicidades y medios necesarios. Si hay que regatear, que no sea con la igualdad. Porque la ciudadanía, el electorado, ha demostrado que no está dispuesta a consentirlo.

Y en las hogueras falleras se quema lo caduco e inservible, no lo que construye un mundo mejor.