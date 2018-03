Las fallas ya muestran casi todas sus cartas

n Entre que los bocetos no siempre son fieles en extremo a la realidad y que algunas comisiones juegan al despiste, ayer todavía era muy pronto para hacerse una idea exacta de cómo serán los monumentos a concurso. Sí que hay fallas madrugadoras que tiene el remate y las principales piezas totalmente fijadas y sólo faltan las bases. Pero hoy ya no hay secreto posible ni retrasos que valgan. La sección especial de fallas grandes de Xàtiva reúne un año más a las cuatro aspirantes ya conocidas y nadie se atreve a hacer una quiniela... siempre que no sea a favor de su propia falla, claro está.

Ferroviària es la que más está tardando en plantar. Tras los años dorados con Xavier Herrero, sustanciados en tres primeros premios (y en algún que otro ejercicio en que fueron favoritos totales pero el palet tuvo otro destino), la comisión apuesta por segundo año con Josep Almiñana. Dicen que en 2017 se quedó muy despagado con el resultado y que se veía ganador. Artesano fallero de los más prometedores que ya sabe lo que es obtener el máximo premio en infantiles, busca coronarse ya como un experto también de los grandes volúmenes.

Espanyoleto impactó hace dos años ya, en 2016, con una falla encargada a Pere Baenas, ganador de la sección especial de Valencia. Nunca un artista con semejante galardón había plantado en Xàtiva. El fichaje no fue flor de un día y Baenas planta en este 2018 su tercer cadafal, nuevamente en sección especial. La comisión que preside Alberto Ordiñana y Ferroviària son las únicas esta vez que compiten en la especial en falla grande y en infantil: en el primer caso, con el objetivo de revalidar el primer puesto que les dio Ramón Olivares. En el segundo, con el mismo artista de la grande.

Con la ilusión puesta en brindar a los falleros jóvenes (que no lo han conocido) la emoción que supone ganar un primer premio, Raval encargó en 2016 a Paco Roca una colosal falla de especial favorita prácticamente para todos menos para el jurado. Con Roca, Raval había ganado dos primeros premios a mediados de los años 80 a los que la falla sumaba su dominio en los 70 con un entonces casi insuperable Manolo Blanco e incluso galardones con el histórico Martínez Mollà en los 60. La mayúscula decepción no impidió repetir apuesta en 2017, pero ni el cadafal tenía esas mismas aspiraciones ni Roca pudo hacer más porque, de hecho, su hospitalización sin la falla acabada tuvo que resolverse con la participación de los falleros como operarios en el taller. Y con el posterior cese en la actividad de Roca, hoy colaborador de otros. Este año confían el monumento a un debutante absoluto en Xàtiva, Fernando Llopis, que ha plantado bastante en Valencia desde 2012.

República Argentina ya había prescindido de Roca antes de su retirada. El mazazo del Raval se lo llevó esta falla en 2o14, cuando un fallón del artesano del Camí la Bola (el del 50 aniversario) se quedó sin el máximo premio. Argentina, que sus 30 primeros premios los ha logrado con históricos como Blanco, Grau Tomás y Grau Cros o incluso uno con Herrero, había encontrado con Paco Roca, enemistado con esta comisión años antes, una fructífera relación de la que han surgido una media docena de premios. Tras un año con Alfredo Bernat y Venancio Cimas (primer premio en 2015) y los dos primeros de 2016 y 2017, con Venancio Cimas y Francis Guerrero, la comisión recupera la senda del éxito y quiere una cuarta corona consecutiva.



Hoy comienza la Plantà oficial

La Junta Local Fallera de Xàtiva inicia esta tarde a las cinco en el recorrido de la plantà, una visita a las 19 demarcaciones con las falleras mayores de la ciudad, Andrea Torres y Nerea Serrano, al frente. A las doce de la noche es la hora oficial en la que arranca dicha plantà, un mero formalismo porque las primeras tareas comienzan incluso días antes. Eso sí, mañana a primera hora de la mañana los 38 cadafals grandes e infantiles han de estar en perfecto estado de revista para que los juzgue el jurado.