«Hi ha fallers que no veuen la seua falla i sols pensen en la casalla»

n Después de los políticos, las fallas son problamente el segundo colectivo más satirizado en los monumentos. La autocrítica siempre ha sido un elemento fundamental de una fiesta que, a través de los artistas, alerta constantemente sobre la pérdida de las esencias. «El putxinel.la és el faller que no veu ni la seua falla. Això sí, és molt fester pensant sols en la casalla», ironiza el monumento de Sant Jordi, que también reparte estopa a las comisiones de especial por negarse a que la mejor falla de Xàtiva se decidiera entre las ganadoras de cada sección.

El cadafal de Juan Ramón Jímenez reivindica el trabajo sacrificado y poco recompenado de los artistas falleros en los talleres, con varios mensajes para enmarcar que también lamentan la pérdida de monumentalidad de las fallas.«Per si algun despitat faller no té ni idea, les falles no s'han comprat en el Ikea». «Si la falla és l'esència d'unes festes populars, si no cuidem els artistes veges tu qui fara els cadafals». «No cal noves tecnologíes ni robots de cent braços: fan falta bones ajudes sense ser falaços». «L'esperit faller a poco a poc s'ha perdut. La joventut no vol borumballes i la festa s'ha venut».

Otros mísiles en forma de versets van directos a la línea de flotación de la Junta Local Fallera. Son muchas las comisiones que censuran la poca actividad del Museu Faller o la falta de promoción de la fiesta en Xàtiva. Entre las «animaladas» denunciadas por Raval en su falla ganadora, figura la decisión de la JLF de no entregar premios a la crítica local en 2017. «Es una Junta Local amb el cap prou "ratllat". O no fa les coses quen acal o les fa sense trellat: Com la Cavalcada del ninot, que la fan a les portes de Nadal», es otro de los mensajes del cadafal, muy crítico también con el museo que «el elefante Montsant» quería construir en las faldas del castillo.

En la falla Benlloch, un Policía Local multa a una fallera por haberse excedido diez minutos en la cabalgata del Ninot, una escena que critica la excesiva rigidez del acto. «Si així va a continuar, de multes farem col.lecció, perquè impossible és la festa a la llei acoblar, es posem com es vullguen posar». En Sant Jordi, se cuestiona el anuncio de la gratuidad del Gran Teatre para las presentaciones falleras, vendido a bombo y platillo por el ayuntamiento. «El que no deien era que teníem que signar un conveni amb contrapartides», incide un cartel explicativo.

La crítica trasciende el ámbito local. Selgas denuncia la hipocresía hacia los refugiados y aplaude la llegada de una familia siria a Xàtiva, a tiempo que alerta del peligro de derrumbe de la antigua estación, la segunda más vieja de España, por la «dejadez» política. Sant Jordi sugiere que el carné jove se extienda hasta los 35 años por el paro juvenil y la precariedad.



«Alfonso» sigue vive

El «fantasma» de Alfonso Rus sigue presente en las Fallas. En Molina-Claret, su mano aparece saliendo de la tumba de un cementerio donde también están enterrados el casco antiguo, la Fira, la transparencia o el turismo de Xàtiva: Más mordaz se muestra la falla ganadora de Especial, Raval. «Dos millons d'euros li va costar la fiança. Per a poder anar a casa a esperar a veure com s'inclina la balança», se lee en una de sus escenas. «Teníem a Xàtiva un rumbós "Titot Reial" que patejava de manera altiva? i ara no es deixa veure pel "corral», apuntilla el verset.

La millonaria plaza de toros sin uso, las especulaciones sobre la candidtaura del PP en 2019 o el incierto destino del Olímpic tras su conversión en SA -que podría dejar el club en manos de algún «tiburón de las finanzas» son otras de las chanzas que ofrecen las fallas en su particular visión de la ciudad.