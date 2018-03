Bon dia! El senyor Xavier Aliaga?

„Jo mateix.

„Li telefone d'Assegurances la Tranquil·la. Té vostè pla de pensions?

„Mire, no el tinc, però no m'interessa.

„Segur? És que vostè no ha llegit les notícies, no està al cas del que diu el govern sobre les pensions.

„Sí. Totalment al cas.

„Ja, d'acord... Potser perquè no ha trobat encara un pla a la mida. Nosaltres oferim...

„En el meu cas és un tema de principis.

„Com? No ho entenc.

„Sí, és molt fàcil. Estic en contra dels plans de pensions privats. Per principis. Seria llarg d'explicar i ni vostè ni jo tenim tot el matí...

„Això està molt bé. M'agraden les persones amb principis! Però si vostè es jubila i les pensions no es poden sostenir, no podrà viure de principis. Nosaltres, per una xicoteta quantitat al mes...

„No, mire: no és un problema de la quantitat de les aportacions, ni de les condicions, ni de res d'això. Simplement, no em ve de gust.

„Permeta almenys que li explique...

„Entenc la insistència. Vostè ha de fer clients, però no vull fer-ho perquè això és exactament el que vol el govern, Europa, les entitats financeres i la mare que els ha parit a tots: que tothom es faça un pla de pensions privats per deixar caure el sistema públic.

„Bé, no sabria què dir-li, no entenc de política... Almenys pense en els seus fills, en no ser una càrrega quan...

„Hi pense tots els dies. Per això ho faig.

„Sap què? La gent em diu que no els va bé, que tenen un altre pla, que s'ho pensaran... Però mai m'havia passat una cosa així.

„Doncs no em crec que ningú li ho haja dit. I si no és així: sempre hi ha una primera vegada per a tot.

„No, de veritat. M'admira que hi haja encara gent idealista. Però tot canvia: potser l'any vinent pensarà d'una altra manera.

„Això és el que em fa por... En tot cas, gràcies per dir-me idealista: un altre m'haguera dit que estic idiota. Que tinga molt bon dia.