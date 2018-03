El fuego pone fin a la fiesta

Unas fallas remojadas por el chaparrón de ayer por la tarde desaparecieron pasto del fuego después de la crema de anoche, con la que ardieron los 19 monumentos infantiles, primero, y después los 19 grandes. Al cierre de esta edición había tenido lugar la quema de las fallas pequeñas, iniciada en torno a las nueve de la noche. Estaba previsto que la falla ganadora del primer premio, la de Abú Masaifa, se quemara a partir de las diez. En cuanto a las grandes, la cuádruple ruta tenía que comenzar a las once de la noche con República Argentina, y proseguir cada media hora con el arranque del fuego en Molina-Claret, Ferroviària, Passeig-Cardenal Serra y Selgas-Tovar por lo que respecta a la ruta A. En la ruta B, según la Policía Local de Xàtiva, estaba previsto que comenzara a arder a las once la falla de Juan Ramón Jiménez, a las once y media de Abú Masaifa, a las doce la de Sant Jaume, media hora después la de Sant Feliu y a la una, Espanyoleto (ruta B).

La ruta C la integraban las fallas Carme, Murta-Maravall y Benlloch-Alexandre VI. Finalmente, la ruta D enlazó la quema de las fallas Sant Jordi, Mercat, El Cid-Trinitat, Tetuán y Corts Valencianes entre las once de la noche y la una de la madrugada. según estas mismas previsiones, el inicio de la quema de la falla ganadora de la sección especial, la del Raval, estaba fijada para la una y media de la madrugada. Nada más quemarse las fallas, los servicios municipales iniciaban la recogida de toneladas de residuos sólidos de los 19 puntos.