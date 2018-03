de hurones pese al mal tiempo

Mal día para salir a cazar con el hurón, pero uno no puede rechazar una invitación de este tipo aunque caigan chuzos de punta. Sobre las 5 de la tarde hemos salido al campo. Arreciaba un viento infernal, pero como dice el refrán: sarna a gusto no pica. Durante esta época del año, muy cerquita ya de la primavera, empiezan a corretear los primeros gazapos. Por esta zona, muchos agricultores han hecho la reestructuración en sus viñedos, transformándolos de vaso a la conducción en espaldera y los plantones son un manjar para los conejos. Si no consigues mantenerlos a raya, acaban con una plantación entera. Son una auténtica plaga, de ahí que la Conselleria de Agricultura conceda permisos para su captura durante todo el año; aún así es imposible acabar con ellos. Las conejas son muy fértiles y precoces, a los pocos meses de nacer ya están en condiciones de procrear con camadas que pueden llegar a los 12 gazapos. Roen los brotes verdes de las viñas y terminan por secar la planta. Una ruina para el agricultor.

Como ahora está la veda cerrada y no se puede salir con los perros, la única opción que queda es la caza con hurón. Además, este conejo se emboca mucho, con lo cual es difícil que los perros den con ellos a campo abierto. Aprovechan los terrenos arenosos para hacer sus madrigueras, que son auténticas obras de ingeniería. Los túneles por dentro pueden abarcar una gran extensión de terreno.

Mauro ha echado el hurón en un par de bocas, próximas a los viñedos jóvenes que tiene en la finca, que es donde es más importantes controlar la población de conejos para que no se coman las plantas, pero al haber muchos gazapos, el hurón permanece mucho tiempo en la madriguera hasta sacarlos, si no se ha hecho con ellos antes. Los veteranos, que son más desconfiados aguantan más al tener la prole dentro. No ha habido muchas ocasiones porque el tiempo no lo permitía, pero las pocas oportunidades que hemos tenido las hemos aprovechado al máximo. Mauro ha revolcado un rabudo entre los almendros de primer tiro, que se ha metido como un rayo en el agujero.

Mauro se ha traído para probar hoy una auténtica joya. Una Beretta SO3 EELL. Cuando me la he echado a la cara me ha sorprendido su ligereza. Pesa poco más de 3 kilos. Ideal para los que no quieren cargar con un arma muy pesada. Esto te permite hacer mejor el swing en el tiro, sobre todo, para los que como él practican el pichón a caja. El sustituto de Ronaldo „Dembélé„ no lo hace mal del todo, pero así como Ronaldo, si no salía de la madriguera era porque había algún conejo dentro y permanecía en el interior el tiempo que hiciera falta, hasta agotarnos muchas veces la paciencia, este otro entra y sale continuamente, haya conejos dentro o no, lo cual desconcierta un poco. Tampoco es igual de dócil que Ronaldo, que lo podías coger sin guantes, sin miedo a que te hincara sus afilados dientes. Esta tarde, con el tiempo algo más calmado, volveremos a salir.