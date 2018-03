División total en el PSPV de Xàtiva con Estellés y Angulo de candidatos

El PSPV-PSOE de Xàtiva afronta mañana viernes su asamblea local para elegir ejecutiva y secretario general con una división absoluta. Tal como adelantó Levante-EMV, el concejal Jordi Estellés reveló semanas atrás su intención de presentarse. Lo que no trascendió entonces es que le había ganado la mano, mediáticamente, a su compañera de equipo de gobierno y presidenta del Fons Valencià per la Solidaritat, Xelo Angulo, que ya tenía previsto hacerlo. La edil, que no se ha manifestado públicamente al respecto, no sólo se presenta sino que ha tenido que integrar entre sus apoyos al exconcejal Ricardo Medina, que iba convertirse en un tercero en liza: un panorama de mayor división todavía en el partido que Angulo se ha visto obligada a frenar.

La asamblea es mañana en la Casa de la Cultura. Pero antes, la división ya ha cristalizado con otro desencuentro. Y es que Angulo ha programado para hoy jueves un acto para dar a conocer su candidatura y recabar los últimos apoyos entre la militancia. Y Estellés ha convocado un acto idéntico para una hora antes.

Según ha podido saber este diario, al alcalde y nuevo secretario comarcal socialista, Roger Cerdà, que ya se mostró muy molesto con la fuga de apoyos que tuvo en las primarias del PSPV-PSOE de la Costera-la Canal en su propia agrupación en favor de la otra aspirante, Pilar Sarrión, ahora está realmente contrariado. Más todavía cuando, en aras a lograr una imagen de unidad y de «fin de las familias», como dijo públicamente, ha tratado de convencer a Estellés de que no se presentara y éste ha hecho caso omiso

Por otro lado, en Ontinyent, la concejal de Territorio, directora general de Vivienda y primer teniente de alcalde, Rebeca Torró, espera convertirse mañana en la primera secretaria general de la agrupación socialista de la capital de la Vall. Según recordó ayer el partido, Torró tiene una amplia experiencia organizativa dentro del partido, donde fue secretaria general de Joves Socialistes de Ontinyent en 2000; secretaria de Organización del PSPV-PSOE de la Vall en 2004; y en 2013 secretaria adjunta de Política Institucional de la ejecutiva provincial socialista. Torró dijo ayer que opta al cargo para «dar un nuevo impulso al partido y hacerlo más cercano a la ciudadanía, todo ello dentro de una línea de continuidad con la gran labor que viene haciéndose desde que Jorge Rodríguez se puso al frente del partido y que ha servido para contar con el apoyo mayoritario de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad», dijo. En ese sentido, está previsto que Rodríguez haga público mañana que se presenta a la alcaldía de nuevo.